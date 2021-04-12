【反壟斷】傳市監總局籌擴編以加強打擊反競爭，案件審查權或下放

《經濟通通訊社１２日專訊》國家市場監督管理總局周六（１０日）向阿里巴巴

（０９９８８）開出天價罰單。因濫用市場支配地位，阿里被處以罰款總計１８２﹒２８億元（

人民幣．下同），創下中國反壟斷罰金的最高紀錄，大幅超過上次高通在中國被反壟斷罰款的６

０﹒８８億元。據《路透》引述多位知情人士透露，國家市場監督管理總局正在增加人員和其他

資源，加大力度打擊反競爭行為，特別是針對中國一些大型企業。據悉，總部位於北京的市監總

局計劃將反壟斷人員編制增加２０－３０人，目前為４０人。

除了擴編市監總局，據報中國政府也在修訂競爭法，擬議修改內容包括大幅提高罰款金額，

以及擴大評判企業控制市場程度的標準。另有消息稱，市監總局還計劃將案件審查權下放給地方

機關，並從其他政府機構獲得更多人手，以處理需要廣泛調查的案件。



＊其他科企或面臨同樣的嚴密監視及處罰＊



國家市場監管總局成立於２０１８年，但過去對互聯網公司的監管幾乎真空，直至近幾個月

中國當局出台了更嚴格的新規，為監管總局增添了執法利器。消息人士指，隨著當局加強監督，

現在規定大型互聯網公司的高層主管必須例行向反壟斷局報告合並交易或可能違反反壟斷規定的

行為。

目前投資者關心的是，哪家中國本土科技巨頭會是反壟斷當局的下個目標。私募股權公司春

華資本董事長胡祖六指出，阿里巴巴被處以巨額罰款後，其他科技公司應該要預期可能會面臨同

樣程度的嚴密檢視及處罰。有消息稱，中央巡視組人員３月底已進駐騰訊（００７００）展開調

研工作。此外，有傳馬化騰曾在全國兩會期間與中國反壟斷監管機構官員見面，雙方討論了騰訊

如何更好地遵守反壟斷監管規定。（ｗｌ）

