【中概焦點】拼多多撇清與極兔速遞關係，否認有投資及特殊合作

《經濟通通訊社１２日專訊》由印尼起家的極兔速遞，自進入中國市場以來常被外界定義為

「拼多多系」公司，其自身亦有意無意身靠拼多多這棵大樹。不過，在市傳極兔速遞計劃赴美

ＩＰＯ之際，拼多多決定正式撇清兩者的關係。拼多多商家版ＡＰＰ上周五（９日）發布的聲明

顯示，因極兔速遞部分網點、工作人員在開發客戶過程中，向商家傳送「拼多多訂單使用極兔速

遞發貨可以免除虛假發貨相關處罰、被處罰幾率低」「有拼多多投資、雙方有特殊合作關係」等

不實消息，給予極兔速遞提高業務合作保證金等處罰，並督促極兔總部於處罰下達之日起規範網

點及工作人員的不當行為。

拼多多強調，《拼多多發貨規則》目的是規範商家發貨行為、保障消費者購物體驗。春節期

間與極兔速遞開展的特約保障合作已於２０２１年２月２２日結束，平台發貨規則按照平台公布

的統一標準執行，同商家發貨選擇哪家快遞公司無關。從業務情況上看，極兔速遞的合作電商不

止拼多多，還包括蘇寧易購（深：００２０２４）、當當、蘑菇街、抖音等共１６家企業，事實

上也並非拼多多系獨佔。



＊極兔擬赴美ＩＰＯ，最快今年第四季成事＊



極兔速遞Ｊ＆Ｔ Ｅｘｐｒｅｓｓ成立於２０１５年，由ＯＰＰＯ印尼公司創始人李傑成立

。借助ＯＰＰＯ在印尼的銷售網絡，該公司在兩年內便成為了東南亞物流行業巨頭。２０１９年

，Ｊ＆Ｔ Ｅｘｐｒｅｓｓ收購上海老牌的快遞公司龍邦速運以進入中國市場。

從市場信息看，極兔速遞和拼多多的「綁定」來自於兩家創始人的關係。李傑出身自

ＯＰＰＯ，而ＯＰＰＯ是從步步高拆分出的，步步高創始人段永平與拼多多創始人黃崢情誼深厚

。但從股權結構上看，極兔速遞與拼多多並無關聯。

此前有知情人士稱，極兔速遞計劃赴美ＩＰＯ，最快可能在今年第四季度上市，擬籌資１０

億美元。（ｗｌ）

