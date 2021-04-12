《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。人行已連續３０天開展１００億元的逆回購，且是第９９
日開展逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１００億元。
本周共有４００億元逆回購到期，周四（１５日）另有１０００億元中期借貸便利
（ＭＬＦ）到期。（ａｃ）
12/04/2021 09:25
【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，淨投放１００億
《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。人行已連續３０天開展１００億元的逆回購，且是第９９
日開展逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１００億元。
本周共有４００億元逆回購到期，周四（１５日）另有１０００億元中期借貸便利
（ＭＬＦ）到期。（ａｃ）
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