【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，淨投放１００億

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。人行已連續３０天開展１００億元的逆回購，且是第９９

日開展逆回購。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１００億元。

本周共有４００億元逆回購到期，周四（１５日）另有１０００億元中期借貸便利

（ＭＬＦ）到期。（ａｃ）

