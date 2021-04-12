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12/04/2021 09:26

【大國博弈】布林肯警告北京：企圖武力改變西太平洋現狀將犯大錯

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國國務卿布林肯接受傳媒訪問時表示，美國擔心中國政府對
台灣採取愈來愈多的侵略性行動，加劇台海緊張局勢，但無回答美國會否對中國的對台行動採取
軍事回應，只表示會堅持對西太平洋的和平與安全的承諾，任何人企圖通過武力改變西太平洋現
狀都將犯下嚴重錯誤。（ｅｙ）（ｚｚ）

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