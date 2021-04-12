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12/04/2021 15:25

【朝鮮局勢】外交部：劉曉明就任中國政府朝鮮半島事務特別代表

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國外交部發言人趙立堅今日宣布：劉曉明就任中國政府朝鮮
半島事務特別代表。
　　劉曉明於２０１０年接替傅瑩擔任中國駐英國大使，至今年１月卸任，成為中國外交史上單
一駐在國任職時間最長的大使。值得一提的是，在成為中國駐英國大使前，劉曉明曾於２００６
年至２０１０年期間擔任中國駐朝鮮大使。（ｗｌ）

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