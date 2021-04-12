【聚焦數據】內地３月Ｍ２同比增速放緩至９﹒４％，低於預期

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，截至今年３月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額

２２７﹒６５萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒４％，增速比上月末和上年同期均低

０﹒７個百分點亦，亦低於市場預期的增９﹒６％。

３月，狹義貨幣（Ｍ１）餘額６１﹒６１萬億元，同比增長７﹒１％，增速比上月末低

０﹒３個百分點，比上年同期高２﹒１個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額８﹒６５萬億元，同

比增長４﹒２％。

一季度淨投放現金２２２９億元。（ｗｌ）

