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12/04/2021 16:04

【聚焦數據】內地３月人幣貸款增加２﹒７３萬億元，高預期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，３月份，人民幣貸款增加２﹒７３萬億元（人
民幣．下同），同比少增１０３９億元，但高於市場預期的增２﹒４５萬億元。月末人民幣貸款
餘額１８０﹒４１萬億元，同比增長１２﹒６％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒３個和０
﹒１個百分點。
　　一季度，人民幣貸款增加７﹒６７萬億元，同比多增５７４１億元。分部門看，住戶貸款增
加２﹒５６萬億元，其中，短期貸款增加５８２９億元，中長期貸款增加１﹒９８萬億元；企（
事）業單位貸款增加５﹒３５萬億元，其中，短期貸款增加１﹒２萬億元，中長期貸款增加４﹒
４７萬億元，票據融資減少４７８５億元；非銀行業金融機構貸款減少２０８２億元。
　　３月末，外幣貸款餘額９１６７億美元，同比增長１２﹒８％。一季度外幣貸款增加４９５
億美元，同比多增２４０億美元。３月份，外幣貸款增加１８億美元，同比多增５１億美元。３
月末，本外幣貸款餘額１８６﹒４４萬億元，同比增長１２﹒３％。

＊一季度人民幣存款增加８﹒３５萬億元＊

　　３月份，人民幣存款增加３﹒６３萬億元，同比少增４６９６億元。月末人民幣存款餘額
２２０﹒９２萬億元，同比增長９﹒９％，增速比上月末低０﹒５個百分點，比上年同期高
０﹒６個百分點。
　　一季度人民幣存款增加８﹒３５萬億元，同比多增２８４４億元。其中，住戶存款增加
６﹒６８萬億元，非金融企業存款增加２５７４億元，財政性存款減少１６３３億元，非銀行業
金融機構存款增加１﹒１７萬億元。
　　３月末，外幣存款餘額９５６８億美元，同比增長２５％。一季度外幣存款增加６７５億美
元，同比多增５９９億美元。３月份，外幣存款減少４９億美元，同比少減１７２億美元。３月
末，本外幣存款餘額２２７﹒２１萬億元，同比增長１０﹒１％。（ｗｌ）

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