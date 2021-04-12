【聚焦數據】３月社融增量３﹒３４萬億，比上年同期少１﹒８萬億

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，３月份，社會融資規模增量為３﹒３４萬億元

（人民幣．下同），比上年同期少１﹒８４萬億元，亦低於市場預期的３﹒７萬億元。

２０２１年一季度社會融資規模增量累計為１０﹒２４萬億元，比上年同期少８７３０億元

。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加７﹒９１萬億元，同比多增６５８９億元；對實體經

濟發放的外幣貸款折合人民幣增加１８４５億元，同比少增６５億元；委託貸款減少５０億元，

同比少減９２０億元；信託貸款減少３５６９億元，同比多減３４３９億元；未貼現的銀行承兌

匯票增加３２４５億元，同比多增２９８５億元；企業債券淨融資８６１４億元，同比少

９１７８億元；政府債券淨融資６５８４億元，同比少９１９７億元；非金融企業境內股票融資

２４６７億元，同比多１２１２億元。

從結構看，一季度對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的７７﹒３％，同比高

１２個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比１﹒８％，同比高０﹒１個百分點；

委託貸款佔比－０﹒０５％，同比高０﹒９個百分點；信託貸款佔比－３﹒５％，同比低３﹒４

個百分點；未貼現的銀行承兌匯票佔比３﹒２％，同比高３個百分點；企業債券佔比８﹒４％，

同比低７﹒６個百分點；政府債券佔比６﹒４％，同比低７﹒８個百分點；非金融企業境內股票

融資佔比２﹒４％，同比高１﹒３個百分點。（ｃｔ）

