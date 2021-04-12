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12/04/2021 16:07

【聚焦數據】３月末社融存量２９４﹒５５萬億元，增長１２﹒３％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，３月末社會融資規模存量為２９４﹒５５萬億
元（人民幣．下同），同比增長１２﹒３％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為
１７９﹒５１萬億元，同比增長１３％，略高市場的１２﹒６％；對實體經濟發放的外幣貸款折
合人民幣餘額為２﹒３１萬億元，同比下降１﹒１％；委託貸款餘額為１１﹒０４萬億元，同比
下降２﹒８％；信託貸款餘額為６﹒０１萬億元，同比下降１９﹒２％；未貼現的銀行承兌匯票
餘額為３﹒８３萬億元，同比增長１４﹒１％；企業債券餘額為２８﹒１７萬億元，同比增長１
１﹒７％；政府債券餘額為４６﹒７１萬億元，同比增長１８﹒８％；非金融企業境內股票餘額
為８﹒５萬億元，同比增長１３﹒５％。
　　從結構看，３月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量６０﹒９％，
同比高０﹒３個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒８％，同比低
０﹒１個百分點；委託貸款餘額佔比３﹒７％，同比低０﹒６個百分點；信託貸款餘額佔比２％
，同比低０﹒８個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒３％，與上年同期持平；企業債
券餘額佔比９﹒６％，與上年同期持平；政府債券餘額佔比１５﹒９％，同比高０﹒９個百分點
；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，與上年同期持平。（ｃｔ）

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