【ＦＯＣＵＳ】阿里「認罰」股價勁彈，精英內捲更添遐想

【ＦＯＣＵＳ】「住」在開曼群島的阿里巴巴，周末遭中國市場監督管理總局開出逾

１８２億元人幣的反壟斷天價罰單。但「塞翁失馬，焉知非福」，馬雲外灘豪言的「一錯再錯，

一錯到底」，演變為最新的「誠懇接受，堅決服從」，隨著未來不確定性或大減，阿里（０９９

８８）股價周一（１２日）半日勁彈逾７％，市值水漲船高逾３３００億元。



＊罰金佔比帳面現金不到６％＊



政治局去年１２月首提的「強化反壟斷和防止資本無序擴張」動真格。國家市監總局周末

（１０日）公告，根據舉報及調查取證，裁定阿里在境內網絡零售平台實施「二選一」壟斷行為

，構成濫用市場支配地位，處以２０１９年境內銷售額４％的罰款。

儘管１８２﹒２８億元金額刷新２０１５年高通６０﹒８８億元國內反壟斷罰單紀錄，但若

按阿里截至去年底手握３１２１億元帳面現金及現金等價物看，罰金佔比不到６％，對

２０２１財年非ＧＡＡＰ淨利的影響料為１１％，換言之，中期影響可謂相當有限。



＊一錯再錯 ＶＳ 堅決服從＊



看看阿里「誠懇接受，堅決服從」的回應，不單一改馬雲去年１１月在外灘金融峰會演講時

「一錯再錯，一錯到底」的火藥味，２０１５年叫板工商總局「別吹黑哨」時的強硬更成過眼雲

煙。

加上集團ＣＥＯ張勇今早於電話會議稱，將以更多行動降低商戶進入壁壘和營運成本，並在

數據使用和收集方面與監管部門合作，分析認為，阿里徹底「認了」的態度，或意味今次針對其

的反壟斷祭旗暫告段落，未來不確定性大減。公司股價半日逆市勁彈逾７％，錄兩個月最大升幅

，帶動市值水漲船高逾３３００億元。



＊Ｗｈｏ ｉｓ ｎｅｘｔ？＊



阿里面對的最大逆風稍見平息，更有機會借「反壟斷」之勢，因禍得福突破「騰訊系」旗下

微信對天貓淘寶、京東對支付寶等的封鎖；不過，其他平台巨頭步阿里後塵，成為下一個反壟斷

整治對象似已成市場共識，國家市監總局的反壟斷人員編制據報已增加至少２０人。

生活服務及分類信息網站「５８同城」ＣＥＯ姚勁波，就將矛頭對準競爭對手「貝殼找房」

，指其明目張膽強迫「二選一」，呼籲同按４％標準處以罰款４０億元。

但蹭熱度歸蹭熱度，到底ｗｈｏ ｉｓ ｎｅｘｔ？上月底就有消息指，騰訊

（００７００）創始人馬化騰會見了反壟斷監管機構的官員。按市監總局去年１２月啟動對阿里

調查，並多次聽取公司陳述意見計，下一個會否輪到騰訊，年中前料見分曉。



＊巨頭加劇地區、產業不平衡＊



最高層為何現時對平台巨頭開刀？除了以阿里為首的巨無霸們由幼年進入成熟，業務觸角遍

布資訊、娛樂、社交、消費、出行、金融等，資本話事、流量話事、大數據話事，反壟斷勢在必

行，或還有更深層的考慮。

從早前市場戲言螞蟻上市將「至少誕生５８個億萬富翁」、杭州買樓「阿里定律」，到騰訊

員工去年人均年薪８１萬、互聯網巨頭瘋狂拿地等看，少數巨頭令地區、產業之間不平衡加劇，

精英階層憑藉累積資本愈來愈趨內捲（指低效率的自我重復，缺少創造力和多樣性），以錢生錢

或高槓桿的模式「食利」，無益製造實業、總體民生，恐更觸最高層神經。

以此角度看，１８２﹒２８億元罰單是否阿里的最後一隻靴子，耐人尋味。

