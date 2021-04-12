《融天納地－溫天納》投資者需同步考慮內外政策因素的變化

《融天納地》早前有資深企業家看淡環球資本市場，主要是顧慮未來流動性正常化後的長期

收益率，未來央行透過收緊或關閉信貸窗口，定會導致均值回歸，與此同時，上周有另一投資者

的舉動值得關注，騰訊控股第一大股東將會出售價值超過１１４１億港元的股份。

是次交易大股東按總代價１１４２億港元出售合共１﹒９２億股份，佔已發行股份總數約２

％，減持均價５９５港元。出售事項前，大股東間接持有２９﹒６１億股份，佔已發行股份總數

約３０﹒８６％。出售事項完成（預期於４月１２日）後，大股東將間接持有２７﹒７億股，佔

已發行股份總數約２８﹒８６％，而大股東將不再為控股股東。在日期為４月７日的新聞稿中

，大股東宣布至少未來三年將不會進一步出售股份，有關安排符合其對騰訊控股業務潛力的長期

信心。

上一次（２０１８年３月）大股東宣布減持時，騰訊的股價當天也大跌了５％，隨後經歷了

長達半年的調整。大股東Ｐｒｏｓｕｓ是一家控股公司，用來持有南非投資公司Ｎａｓｐｅｒｓ

（南非報業）的國際互聯網資產。截至目前，Ｐｒｏｓｕｓ通過其子公司ＭＩＨ持有騰訊

３０﹒９％股權，持股市值高達１﹒８７萬億港元。

騰訊基本面其實並無改變，公布的２０２０年業績正面，總的來說２０１８年３月到現在三

年時間，股價漲幅也就是５０％左右。故此，相關交易和公司基本面沒有太大關係，騰訊控股已

經從高位回調超過２０％左右，市場整體也依然處於調整階段，儘管只有２％，但上千億市值肯

定會對市場形成壓力。從接盤的投資者來看，如果有一定折扣的話，對投資者來說也是一個機會

，未來也有一定機會反彈。

２０２０年１２月，騰訊控股等互聯網公司因為一度陷入反壟斷風波而大跌，隨後兩個月大

升５０％後，隨著港股大盤出現較為明顯的回調。在３月下旬的年度業績發布會上，騰訊控股主

席馬化騰表示，關於反壟斷方面，會積極配合監管部門，總的來說盡可能做到合規，保證長遠的

發展。目前各種數據非常複雜，既有平台的也有用戶的，公眾對於用戶隱私，公眾場合人臉識別

也已經有更高要求，會保持對隱私保護的高度關注。

騰訊會否出現阿里巴巴的處境，亦值得關注。近日，市場監管總局依法作出行政處罰決定，

責令阿里巴巴集團停止違法行為，並處以其２０１９年中國境內銷售額４５５７﹒１２億元４％

的罰款，計１８２﹒２８億元人民幣。同時，按照《行政處罰法》堅持處罰與教育相結合的原則

，向阿里巴巴集團發出《行政指導書》，要求其圍繞嚴格落實平台企業主體責任、加強內控合規

管理、維護公平競爭、保護平台內商家和消費者合法權益等方面進行全面整改，並連續三年向市

場監管總局提交自查合規報告。反壟斷法已經成為約束內地科技龍頭的尚方寶劍，股指未來的走

勢與科技股有一定的關聯。除了環球動態之外，國策的影響仍需重點關注。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

