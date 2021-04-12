《匯市一周－徐惠芳》觀望各國數據，外幣整固

《匯市一周》展望本周，多國相繼公布數據，包括美國零售銷售及３月ＣＰＩ、英國２月

ＧＤＰ等。新西蘭聯儲將公布利率會議，美聯儲主席鮑威爾等一眾美聯儲官員發表講話，美聯儲

也將公布經濟狀況褐皮書，國際能源資料署ＩＥＡ將公布原油市場月報。



美聯儲主席鮑威爾參加國基會ＩＭＦ研討會表示，美國的復甦仍是不完整的，不平均的，目

前仍有９００萬到１０００萬美國人沒有工作。美國的新冠肺炎病例在上升，美國人應該接種疫

苗。美聯儲需要繼續支援經濟。美國已經經歷了２５年的低通脹，聯儲有工具來抑制過高的通脹

，對付通貨膨脹的傳統手段是提高利率。



美國３月ＰＰＩ月率增長１％，年率增長超過預期達４﹒２％，創１０年最大增幅，美匯指

數穩守９２。美國將公布３月通脹數據ＣＰＩ月率及年率，估計隨著近期商品價格上漲和拜登刺

激計劃推出，對消費物價帶來刺激效果，應該有助ＣＰｌ增長。



＊通脹數據左右美匯＊



市場預期，美國３月ＣＰＩ月率增長０﹒５％，年率可望創逾一年高位至２﹒５％。若美國

ＣＰｌ年率增長達到預期，可能加快市場預期聯儲局提前退出寬鬆政策時間，美國國債孳息率亦

可再次挑戰近期高位，間接推動美匯指數。技術上，美匯指數在９２見支持。若跌破可能下望

９１﹒５０。相反，若美元重新登上９２﹒５０便挑戰９３水平。



本周歐洲公布通脹數據被受關注。觀望歐元區２月零售銷售，以及德國ＺＥＷ經濟前景調查

，為歐元區經濟把脈。歐洲抗疫限制措施嚴厲，第三波疫情爆發，可能影響經濟信心並且帶來萎

縮，上周五（９日）公布的歐元區ＣＰｌ增長有限。歐元兌美元重返１﹒２０的機會較低，可能

在５０天均線１﹒１９７２遇阻，下望２０天均線１﹒１８４２。



澳洲方面，第二個１０００億澳元的債券購買計劃將於４月中旬啟動，澳洲聯儲持有超過

６０％的３年期澳洲政府債券，貸款成本低於２５個基點的常規利率１００個基點，澳洲聯儲成

功將３年期政府債券收益率保持在０﹒１％的目標附近，隨著澳洲迅速從新冠肺炎疫情的低迷中

復甦，市場對縮減購債規模、加息的預期也愈來愈高，下半年澳元前景仍看好。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

