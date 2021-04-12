《金石為開－黃威》美元震盪回落，黃金趁勢上攻

《金石為開》美聯儲主席鮑威爾淡化了隨著疫情消退通脹將失控的風險，重申物價壓力只是

暫時的。同時，美國財長耶倫敦促主要經濟體注入大量新的財政支持，以確保強勁復甦。美國總

統拜登本周提出了１﹒５２萬億的２０２２財年預算案，另一項預計為１萬億美元左右的長期社

會支出計劃也將出爐。美國貨幣及財政政策維持寬鬆預期，繼續壓制美元。上周美元指數回吐

０﹒８９％，金價則累計上漲０﹒８％。



在國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）春季視訊會議上，鮑威爾淡化了隨著疫情消退通脹將失控的

風險。在回答有關通脹以及美聯儲何種情況下會採取措施的問題時，他表示儘管隨著經濟重啟，

物價壓力料將升高，但這個過程是暫時的，如果這個現象看起來可能長期持續，美聯儲會採取行

動。這符合美聯儲此前的一貫表態。



另一方面，美國財政部長耶倫上周四（８日）警告稱，新冠危機之後全球經濟存在永久性分

化的風險，並敦促主要經濟體注入大量新的財政支持，以確保強勁復甦。美國總統拜登隨後提出

了規模１﹒５２萬億美元的２０２２財年預算案，在拜登上任前１００天結束前，另一項總額料

為１萬億美元左右的長期社會支出計劃也將出爐。



過去一周美元繼續承壓下行，震盪走低０﹒８９％，給了黃金很大的反彈機會。金價趁勢升

穿了３月份高點，成功突破雙底頸線。ＭＡＣＤ上漲動能柱繼續增加的同時，ＲＳＩ也成功升至

５０之上，短線局勢向好。不過周五（９日）金價回落測試１７４５美元一線，短期內不宜失守

。投資者可繼續候低做多，但需留意後市日線指標能否進一步走強。

《六福金融分析師 黃威》

