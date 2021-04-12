《陶冬天下－陶冬》美國加稅成本難逃，病毒變異風險猶在

《陶冬天下》上周市場重點新聞是兩個大反彈，發達國家新冠疫情大反彈、美國國債發行數

量大反彈，不過股市卻迎來了資產價格的反彈，大西洋兩岸的股市同創新高，Ａ股港股落後。變

種的新冠病毒在天氣轉暖的春季造成新一輪蔓延，歐洲疫情持續緊張，日本狀況急轉直下，美國

的受感染人數亦出現反彈，這些對全球經濟重啟構成威脅，但是市場的交易主基調依然放在

ｒｅｆｌａｔｉｏｎ上，股市情緒樂觀，避險情緒趨淡。某對沖基金爆倉對整體市場的衝擊似乎

有限。美國財政部拍賣史無前例規模的新債券，海外資金興趣渺然，不過在聯儲流動性的護航下

上周拍賣狀況可謂不過不失，債市平穩度過。股市看好美國經濟乃至全球經濟復甦，ＣＢＯＥ

ＶＩＸ風險指數持續下降，資金繼續槓桿操作。石油價格經歷了ＯＰＥＣ＋增產和美國試圖重回

伊核談判兩大衝擊後，上周後四天表現平穩。因為通脹預期上升，美元指數在上周一走高，之後

輾轉回落；與美元匯率反向，黃金價格上周先抑後揚；比特幣再創新高。



全球風險資產炒作的ｒｅｆｌａｔｉｏｎ交易中，核心故事是美國經濟復甦，而美國經濟復

甦的關鍵（起碼在今年）在於拜登政府的財政刺激措施。然而，天下沒有免費的午餐，美國政府

的財政開支需要資金支援，近期需要聯儲的流動性支持，遠期需要加稅。上周美債發行了巨額的

國債，未來三周更有逾３７００億美元的長債需要市場消化。然而，海外資金購買美債的意願明

顯下降，聯儲的資產購買計劃（ＱＥ）成為維持債市秩序的關鍵，這是美國貨幣當局堅持鴿派立

場的一個重要原因。筆者認為，美國政府的激進財政赤字政策之下，聯儲唯有堅持ＱＥ才能避免

財政坍塌。這不排除象徵性的回收流動性，甚至加息，但是貨幣環境正常化在可預見的未來都無

法實現。另外，拜登政府未來的兩輪財政刺激（總額可能達到３－４萬億美元）需要通過增稅來

解決。先前宣布的兩萬億Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｊｏｂ Ｐｌａｎ，便需要調高公司所得稅７個百

分點，並增加海外企業最低稅率。根據高盛研究，如果拜登加稅計劃被原封不動通過，

Ｓ＆Ｐ５００上市公司的每股盈利在明年會下降９％。這還不包括即將宣布的Ａｍｅｒｉｃａｎ

Ｆａｍｉｌｙ Ｐｌａｎ。這些顯然目前並未被股市所消化，成為將來股市可預期的風險。



儘管春季來臨氣溫轉暖，美歐日的新冠疫情先後出現了惡化，在歐洲不少國家延長了或重啟

了社交距離政策，在日本東京奧運會受到直接威脅。目前市場熾烈期待的全球復甦，是基於兩大

條件，疫苗全面推廣和美國財政刺激。在疫苗領域，美國英國的疫苗注射比較順利，年中前後達

成初步的群體免疫目標在望。歐洲和日本的疫苗注射進展落後於預期，使得那裏的經濟活動仍然

受到很大的制約。今年的全球經濟增長前景的確存在不確定性。不過這輪復甦態勢大致成型，未

知的只是復甦力度。但是，今年冬季會不會出現新的疫情蔓延，目前尚不好說，一切取決於病毒

的變異和疫苗的應對能力。變異是病毒求生存的生物本性，如果發生在特定部位則可能加快傳染

性、增加重症率，也可能令現有的疫苗減效甚至失效。在幾大技術平台上，ｍＲＮＡ平台疫苗作

修改的技術難度較小，但也需要時間，其他平台的研發過程要複雜得多。筆者懷疑，疫苗可能每

隔一段時間需要打一次加強針，人類徹底擺脫新冠病毒的恐懼恐怕起碼需要四五年時間。疫苗出

現大大紓緩了公共醫療資源的壓力和降低了重症率、死亡率，不過個人防線未必年內可以完全放

鬆。



本周兩大經濟數據焦點，１）美國核心ＣＰＩ，２）中國第一季度ＧＤＰ數據。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

