  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/04/2021 08:17

《缸邊隨筆－石鏡泉》拜登的３Ｔ

　　《缸邊隨筆》香港賽馬有３Ｔ，很難中，故常累積有巨額獎金，一中就發達。美國總統拜登
也為美國經濟重注「３Ｔ」，是Ｔｒｉｌｌｉｏｎ的「Ｔ」，成效會如何？
　
　　首先認識一下，Ｔｒｉｌｌｉｏｎ是幾多錢。
　
　　假如你每秒鐘花１元，則：
　
﹒花１００萬元，可花上１２日；
　
﹒花１０億元，可花上３２年；
　
﹒花１　Ｔｒｉｌｌｉｏｎ元，可花上３１，７１０年。
　
　　看明白，當拜登謂，這兒要花幾多個Ｔｒｉｌｌｉｏｎ，那兒要花幾多個Ｔｒｉｌｌｉｏｎ
，對不少人來說，是不知Ｔｒｉｌｌｉｏｎ是這麼多的。拜登的３Ｔ，將會使美聯儲局的購債額
大幅度增加，才會有退市的可能。
　
　　拜登為振興美國經濟，走兩條路，派錢和做基建。
　
　　特朗普有派錢，拜登亦繼承其志，繼續派錢，這個派，使到不少美國人「富有」了，在
２０２０年的第三、第四季，不少美國人拿了特朗普派的錢去還債，使到美國的循環貸款額有大
幅度的萎縮。
　
　　到拜登繼續派，美國人對借貸的態度改變了，這可能是無債一身輕，可以再借，亦可以是不
怕借，因拜登會照顧他們，美國人的信用卡借貸總額的增長，怕只得一個字，吓？！
　
　　美國消費者一直都不是有幾多錢才花多少錢，而是會先使未來錢，這個信用卡消費額的上升
，可以如７０年代末，為美國帶來快速上升的通脹。當時美通脹就升上至１３％，美３月票據息
就跟著升至２１厘，３０年長債息就升至１５厘。
　
　　雖然聯儲局主席鮑威爾謂，他有工具去對付升過速的通脹，但真正控制通脹升速的，不是聯
儲局，而是消費者，當大爺有錢，一旦花唄，美國的經濟就會熱起來，會熱到幾多度？要看今時
消費者會不會重拾疫情前的消費模式，這包括買屋、裝修、翻新屋、去度假……
　
　　假如這些疫情的消費模式都回來的話，美國經濟就真可以復甦，但隨之而來應是通脹。
　
　　再說美國消費者物價指數（ＣＰＩ），以２０２０年５月為１００，至２０２１年２月，這
個ＣＰＩ已高於２０２０年５月２﹒８％，是高於聯儲局的通脹紅線。但聯儲局是會視而不見，
因為一見就要加息，這是聯儲局應付通脹的唯一工具，聯儲局不會變身成超市賣平過亞馬遜價嘛

　
　　投資者今時對１﹒７厘的１０年期債息大驚小怪，但可知兩年前，美１０年期債息是２﹒８
厘。歷史數據顯示，自１９９０年以來，每次經濟復甦，３月票據息與１０年債息的息差，最少
有３厘差距，如今次美國經濟真復甦，美１０年期債息升上３厘多，按歷史數據，是合理的事，
聯儲局會許可嗎？９成會再ＱＥ或暗中ＱＥ，來壓低債息。
　
＊股市大波動難免＊
　
　　摩根大通總裁Ｄｉｍｏｎ，在其致股東的３﹒４萬字信函中，認為在拜登的大擴財赤來救經
濟的刺激下，美國經濟怎都會有個ｂｏｏｍ（漲），而這ｂｏｏｍ可能會延續至２０２３年。他
續言，今時股市已處高估值區，再ｂｏｏｍ，股市一定再漲。但在這個此風高浪尖時刻，投資者
的信心是脆弱的，弦外之音是：大波動難免。
　
　　對美國股市和經濟言，一個很肯定的情況是美國政府會大花錢，有無成效，待看，原因？官
僚，無效益嘛（不是我說，是Ｄｉｍｏｎ說）。
　
　　另外要看有銀的美國消費者（不是人人有銀的，只是有銀的，一如今時謂港樓市旺，不是人
人買樓，是３０００多個新業主買了樓啫）。會怎花錢？拿錢去炒股，股升（ＧａｍｅＳｔｏｐ
便是），拿錢去消費、享受，通脹升，這兩個升任何一瓣，都教聯儲局頭痕。至於閣下也會否頭
痕，自決，反正你已知道頭痕的原因了。《資深投資者　石鏡泉》

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事09/04/2021
《神州經脈》美國加長實體清單　CPI轉漲超預期　滬指周跌1%
財經熱話09/04/2021
《股市一周》科網股受壓港股周跌239點　科指跑輸大市挫3%
財經熱話09/04/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》光大綠色環保「碳中和」概念足　收集待中線突破
FOCUS09/04/2021
【FOCUS】星州第四代傳承生變　暗示肺疫危機長達5年?
財經熱話09/04/2021
【金屬勢強】中鋁及重鋼盈喜股價急彈　何啟俊:後市反覆宜先食胡
財經熱話09/04/2021
瑞士寶盛：上海取代香港成全球生活成本最高城市　香港跌至第三位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金