《缸邊隨筆－石鏡泉》拜登的３Ｔ

《缸邊隨筆》香港賽馬有３Ｔ，很難中，故常累積有巨額獎金，一中就發達。美國總統拜登

也為美國經濟重注「３Ｔ」，是Ｔｒｉｌｌｉｏｎ的「Ｔ」，成效會如何？



首先認識一下，Ｔｒｉｌｌｉｏｎ是幾多錢。



假如你每秒鐘花１元，則：



﹒花１００萬元，可花上１２日；



﹒花１０億元，可花上３２年；



﹒花１ Ｔｒｉｌｌｉｏｎ元，可花上３１，７１０年。



看明白，當拜登謂，這兒要花幾多個Ｔｒｉｌｌｉｏｎ，那兒要花幾多個Ｔｒｉｌｌｉｏｎ

，對不少人來說，是不知Ｔｒｉｌｌｉｏｎ是這麼多的。拜登的３Ｔ，將會使美聯儲局的購債額

大幅度增加，才會有退市的可能。



拜登為振興美國經濟，走兩條路，派錢和做基建。



特朗普有派錢，拜登亦繼承其志，繼續派錢，這個派，使到不少美國人「富有」了，在

２０２０年的第三、第四季，不少美國人拿了特朗普派的錢去還債，使到美國的循環貸款額有大

幅度的萎縮。



到拜登繼續派，美國人對借貸的態度改變了，這可能是無債一身輕，可以再借，亦可以是不

怕借，因拜登會照顧他們，美國人的信用卡借貸總額的增長，怕只得一個字，吓？！



美國消費者一直都不是有幾多錢才花多少錢，而是會先使未來錢，這個信用卡消費額的上升

，可以如７０年代末，為美國帶來快速上升的通脹。當時美通脹就升上至１３％，美３月票據息

就跟著升至２１厘，３０年長債息就升至１５厘。



雖然聯儲局主席鮑威爾謂，他有工具去對付升過速的通脹，但真正控制通脹升速的，不是聯

儲局，而是消費者，當大爺有錢，一旦花唄，美國的經濟就會熱起來，會熱到幾多度？要看今時

消費者會不會重拾疫情前的消費模式，這包括買屋、裝修、翻新屋、去度假……



假如這些疫情的消費模式都回來的話，美國經濟就真可以復甦，但隨之而來應是通脹。



再說美國消費者物價指數（ＣＰＩ），以２０２０年５月為１００，至２０２１年２月，這

個ＣＰＩ已高於２０２０年５月２﹒８％，是高於聯儲局的通脹紅線。但聯儲局是會視而不見，

因為一見就要加息，這是聯儲局應付通脹的唯一工具，聯儲局不會變身成超市賣平過亞馬遜價嘛

！



投資者今時對１﹒７厘的１０年期債息大驚小怪，但可知兩年前，美１０年期債息是２﹒８

厘。歷史數據顯示，自１９９０年以來，每次經濟復甦，３月票據息與１０年債息的息差，最少

有３厘差距，如今次美國經濟真復甦，美１０年期債息升上３厘多，按歷史數據，是合理的事，

聯儲局會許可嗎？９成會再ＱＥ或暗中ＱＥ，來壓低債息。



＊股市大波動難免＊



摩根大通總裁Ｄｉｍｏｎ，在其致股東的３﹒４萬字信函中，認為在拜登的大擴財赤來救經

濟的刺激下，美國經濟怎都會有個ｂｏｏｍ（漲），而這ｂｏｏｍ可能會延續至２０２３年。他

續言，今時股市已處高估值區，再ｂｏｏｍ，股市一定再漲。但在這個此風高浪尖時刻，投資者

的信心是脆弱的，弦外之音是：大波動難免。



對美國股市和經濟言，一個很肯定的情況是美國政府會大花錢，有無成效，待看，原因？官

僚，無效益嘛（不是我說，是Ｄｉｍｏｎ說）。



另外要看有銀的美國消費者（不是人人有銀的，只是有銀的，一如今時謂港樓市旺，不是人

人買樓，是３０００多個新業主買了樓啫）。會怎花錢？拿錢去炒股，股升（ＧａｍｅＳｔｏｐ

便是），拿錢去消費、享受，通脹升，這兩個升任何一瓣，都教聯儲局頭痕。至於閣下也會否頭

痕，自決，反正你已知道頭痕的原因了。《資深投資者 石鏡泉》

