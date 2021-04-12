《經濟通通訊社１２日專訊》一名３５歲女子早前上月中接種復必泰疫苗後出現嚴重敏感反
應，衞生署初步診斷為速發嚴重過敏反應。
醫管局發言人回覆查詢時表示，該名女子在上月１５日接種疫苗後不適，當時左手臂出疹、
氣促及出現嚴重過敏反應，被送往威爾斯親王醫院接受治療，同日由急症室轉往深切治療部，院
方按機制同日將個案呈報衞生署。病人兩日後離開深切治療部，已於上月１８日早上出院。
另外，一名５８歲渠務署承建商員工，日前工作期間不適，其後死亡，他在去世前２３天曾
接種科興新冠疫苗。（ｃｌ）
12/04/2021 10:30
【新冠疫苗】女子接種復必泰後嚴重過敏，現已出院
《經濟通通訊社１２日專訊》一名３５歲女子早前上月中接種復必泰疫苗後出現嚴重敏感反
應，衞生署初步診斷為速發嚴重過敏反應。
醫管局發言人回覆查詢時表示，該名女子在上月１５日接種疫苗後不適，當時左手臂出疹、
氣促及出現嚴重過敏反應，被送往威爾斯親王醫院接受治療，同日由急症室轉往深切治療部，院
方按機制同日將個案呈報衞生署。病人兩日後離開深切治療部，已於上月１８日早上出院。
另外，一名５８歲渠務署承建商員工，日前工作期間不適，其後死亡，他在去世前２３天曾
接種科興新冠疫苗。（ｃｌ）
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