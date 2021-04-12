《經濟通通訊社１２日專訊》據《有線電視》引述消息報道，當局打算放寬院舍探訪安排，
最快下午公布。
報道指，當局打算容許探訪者在完成接種兩劑疫苗，並經過１４天後，再在院舍即場接受快
速測試並獲陰性結果，便可探訪院友。若探訪者未接種疫苗，但在一定時間內核酸檢測呈陰性結
果，並在院舍即場的快速測試中呈陰性，亦可以探訪。
消息透露，當局考慮到院友的身體狀況未必適合接種疫苗，因此今次放寬並無要求院友要接
種，預計最快下午公布詳情。（ｃｌ）
12/04/2021 12:04
【新冠肺炎】消息：港府擬放寬院舍探訪安排，最快下午公布
《經濟通通訊社１２日專訊》據《有線電視》引述消息報道，當局打算放寬院舍探訪安排，
最快下午公布。
報道指，當局打算容許探訪者在完成接種兩劑疫苗，並經過１４天後，再在院舍即場接受快
速測試並獲陰性結果，便可探訪院友。若探訪者未接種疫苗，但在一定時間內核酸檢測呈陰性結
果，並在院舍即場的快速測試中呈陰性，亦可以探訪。
消息透露，當局考慮到院友的身體狀況未必適合接種疫苗，因此今次放寬並無要求院友要接
種，預計最快下午公布詳情。（ｃｌ）
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