【新冠肺炎】林鄭下午４時開記招，料交代放寬院舍探訪等新安排

《經濟通通訊社１２日專訊》港府宣布，行政長官林鄭月娥將於今日下午４時在政府總部舉

行記者會。

消息指，下午記者會的內容包括放寬院舍探訪的條件，而醫管局亦會安排部分療養或復康醫

院恢復有限度探訪。

消息透露，當局傾向容許已完成接種疫苗的人，在接受快速測試後，可在安老院舍恩恤探訪

，或醫管局的復康及療養醫院進行特別探訪。如果個別院友及探訪者均已接種疫苗後，可在特定

範圍內探訪。（ｃｌ）

