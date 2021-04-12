【企業盈喜】耀才證券（０１４２８）料去年度溢利大升５４％

《經濟通通訊社１２日專訊》耀才證券金融（０１４２８）發盈喜，預期截至今年３月底止

年度的溢利約８﹒１６億元，按年大幅上升約５４％。

期內，集團的客戶戶口總數增逾１４萬個，按年上升約１６５％，客戶戶口總數逾４８萬個

；耀才「寶寶」、「豆豆」ＡＰＰ下載量按年上升約７４％，開戶量按年增長約１５１％；經耀

才「寶寶」ＡＰＰ落盤量約１１５８萬次，按年增長約３２３％；以及經所有平台之落盤總量超

過２１８７萬次，按年增長約８７％。（ｓｌ）

