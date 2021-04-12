《經濟通通訊社１２日專訊》波司登（０３９９８）公布，預期截至３月３１日止年度收入
和純利分別增長介乎１０％至１５％，以及約４０％。
該集團指，業績同比上升主因期內不斷提升產品品質、時尚設計和科技功能，品牌羽絨服業
務較去年同期錄得持續健康增長。貼牌加工管理業務及女裝業務等其他業務單元亦在疫情影響下
穩步復甦，保持穩定經營。同時，由於品牌羽絨服業務的品牌升級效果凸顯，加之成本管控效果
理想，預期毛利率有約３個百分點的提升空間。
該集團將於６月底前公布業績。（ｗｈ）
12/04/2021 08:01
【企業盈喜】波司登（０３９９８）料全年純利增４０％
《經濟通通訊社１２日專訊》波司登（０３９９８）公布，預期截至３月３１日止年度收入
和純利分別增長介乎１０％至１５％，以及約４０％。
該集團指，業績同比上升主因期內不斷提升產品品質、時尚設計和科技功能，品牌羽絨服業
務較去年同期錄得持續健康增長。貼牌加工管理業務及女裝業務等其他業務單元亦在疫情影響下
穩步復甦，保持穩定經營。同時，由於品牌羽絨服業務的品牌升級效果凸顯，加之成本管控效果
理想，預期毛利率有約３個百分點的提升空間。
該集團將於６月底前公布業績。（ｗｈ）
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