《缸邊隨筆－石鏡泉》一年等如二十年

《缸邊隨筆》在６０年代，中國有句口號：要超英趕美，一年要等如二十年。這個提速，當

時當然做不到，但今時就做到了，中國上百年的積弱，被中國近３０年的改革開放扭轉過來。不

過，以下這個，是中國永遠達不到的。



＊美散戶資金大幅流入股市＊



美國銀行（ＢｏｆＡ）發表個報告，謂近５個月，美國散戶拿了５６９０億入股市，這較過

去的１２年累積流入４５２０億，多很多，以這個５個月超逾１２年計，真是一年等於二十年，

拜登可以大大聲地稱，這點是中國永遠超越不了美國的。



美國股市散戶如斯富有，是因為特朗普與拜登迭連大派水所致。這個跟昨文（１２日）的美

國消費者又再大碌卡，是相匹配的。



散戶大入市，股災是否逼近眉睫？未必。因為自２００８年雷曼爆破以來，美國整體流入債

市的資金是倍於流入股市的。



投資者近年對投資品的偏好（以資產今年來升幅計）是有不同：



比特幣是至愛，升了逾１００％；油次之，升了２３﹒２％；之後才到環球股市，升

７﹒２％；美元升了２﹒８％；高息債升０﹒７％。現金當然是零增長，ＩＧ

（Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｇｒａｄｅ，投資級別）債跌３﹒４％，政府債跌５％，金跌

８﹒２％。



據此，如因有資金流出而帶來市波動，最大波動應是比特幣和油，而非股。但４月份股市是

應會有波動的，因為美銀（ＢｏｆＡ）的ＥＰＳ計算模式指出在今年４月會增至頂，之後應回落

，如ＢｏｆＡ算得準，無論大、小戶都會隨時散水。



投資者怎取向？明天（１４日）續。







＊洛鉬有鈷 十年無憂？＊



內地礦業巨企洛陽鉬業（０３９９３）（滬：６０３９９３）主要從事採選、浮選、焙燒、

冶煉及下游加工鉬、鎢、銅、金及其他貴金屬。



洛陽鉬業去年純利２３﹒２９億元（人民幣．下同），按年增長２５﹒４％；收入１１３０

億元，增長６４﹒５１％，扣除非經常性損益的淨利潤約１０﹒９億元，升約４６％。



洛鉬最近有兩個利好消息：一、與寧德時代（深：３００７５０）合作，其銅鈷礦項目獲入

股２５％股權；二、獲摩根大通增持股份。



洛鉬昨收報５﹒０８港元，微跌１﹒３６％，是同板塊中跌幅最小的一隻，預期周息率

１﹒８０２％；Ａ股則升１﹒２５４％，收報５﹒６５元。



＊與寧德時代同掘鈷＊



洛鉬最新的利好消息是，寧德時代將以１﹒３７５億美元（約１０﹒６５６億港元）入股洛

鉬在剛果（金）的Ｋｉｓａｎｆｕ項目，共同開發當地的大型銅鈷礦，合作協議有效期１０年，

至２０３１年４月。



鈷是電動車（ＥＶ）電池的一種原料，鈷價今年漲逾５０％。洛鉬預期，這項合作將不但使

洛鉬成為寧德時代的鈷供應商，並加強與世界級電池原料採購客戶的長期戰略協同關係。



＊獲摩根大通增持＊



此外，摩根大通於３月３１日增持洛鉬７３６﹒２２萬股或０﹒１９％，以每股場內平均作

價為４﹒６９４２（港元．下同）；另場外每股作價為４﹒６９８７元，涉資約３４５５﹒９６

萬元，令到最新持股量增至１１﹒１％。



野村於１月中發表研究報告，預期洛鉬今年盈利增長將加速，重申其「買入」評級，並將目

標價大幅上調至７元。



筆者則認為，今時大市整體缺水，形勢不就，洛鉬應要企穩５﹒２元或之上，讀者才可考慮

，目標僅上望５﹒５至６元，止蝕４﹒８元。若覺風高浪急，宜歇歇。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

