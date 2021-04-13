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即市新聞

13/04/2021 12:57

【放寬防疫】本港疫情受控憧憬復甦，李偉傑：收租股最受惠可部署

　　《經濟通通訊社１３日專訊》本地疫情受控，一系列的防疫措施則即將於明天（１４日）屆
滿，政府計劃以「疫苗氣泡」為基礎，逐步放寬社交距離措施。本港收租、零售及餐飲板塊近日
明顯炒上。大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，市場憧憬
經濟復甦，旅客訪港消費，加上港府將派發電子消費券，相關板塊可作部署。

＊九置、希慎現價作中長線投資＊

　　政府表示內地居民最快下月中起，循「來港易」訪港毋須接種疫苗，來港後亦毋須檢疫。市
場預期自由行將帶動本港零售消費，李偉傑建議投資者可關注收租業務佔比較重的地產股，尤其
其商場設於旅遊區的九置（０１９９７）及希慎（０００１４）現價可作中長線部署。較保守的
投資者亦可吼領展（００８２３），因其商場主要於民生區，加上近年業務走出外國，前景良好


＊快餐店民生所需放寬防疫刺激有限＊

　　政府最新計劃提及，食肆員工接種疫苗，加上所有顧客使用「安心出行」，每檯人數可以提
升至６人，堂食時間延長至午夜１２時。李偉傑認為餐飲業實際推行時的限制仍未知之數，加上
疫情下大家樂（００３４１）、大快活（０００５２）等快餐店仍為民生所需，故現階段受刺激
的幅度有限。反之太興（０６８１１）、翠華（０１３１４）及敘福樓（０１９７８）可受惠自
由行，預料防疫措施放鬆有助增加翻桌率，前景看高一線。
　　對於本地消費股受捧，例如莎莎（００１７８）、卓悅（００６５３）今早急升，李偉傑認
為相對市值較細小的消費股，收租股值搏率相對較高。不過他提醒疫情消息對該等板塊影響較深
，投資者需密切留意。（ｋｉ）

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