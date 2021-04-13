《經濟通通訊社１３日專訊》在美國最大加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ即將上市之際，
比特幣現破頂，高見逾６２３８２美元。
據Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現升２﹒１％，報６２３８２﹒６５美元。而據加密貨幣
交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升２﹒７５％，報６２４０２﹒９美元。（ａｌ）
13/04/2021 16:26
【代幣狂熱】Ｃｏｉｎｂａｓｅ上市前夕比特幣破頂見６﹒２３萬元
《經濟通通訊社１３日專訊》在美國最大加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ即將上市之際，
比特幣現破頂，高見逾６２３８２美元。
據Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現升２﹒１％，報６２３８２﹒６５美元。而據加密貨幣
交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升２﹒７５％，報６２４０２﹒９美元。（ａｌ）
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