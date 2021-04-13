【代幣狂熱】Ｃｏｉｎｂａｓｅ上市前夕比特幣破頂見６﹒２３萬元

《經濟通通訊社１３日專訊》在美國最大加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ即將上市之際，

比特幣現破頂，高見逾６２３８２美元。

據Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現升２﹒１％，報６２３８２﹒６５美元。而據加密貨幣

交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升２﹒７５％，報６２４０２﹒９美元。（ａｌ）

