【大國博弈】傳美國財政部不打算將中國列為匯率操縱國

《經濟通通訊社１３日專訊》據彭博社引述知情人士透露，美國財政部長耶倫在上任後首份

半年度外匯報告中，不打算將中國列為匯率操縱國，以避免與中國之間出現新衝突，不過財政

部官員擔心中國以國有銀行活動，掩飾匯率干預行為。

美國財政部將於周四（１５日）公布該報告，確切時間未知，據報報告尚未有定稿，消息指

耶倫團隊還討論調整匯率操縱判定門檻的可能性，並或使財政部審查的國家數量減少近一半。（

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