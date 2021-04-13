《經濟通通訊社１３日專訊》據彭博社引述知情人士透露，美國財政部長耶倫在上任後首份
半年度外匯報告中，不打算將中國列為匯率操縱國，以避免與中國之間出現新衝突，不過財政
部官員擔心中國以國有銀行活動，掩飾匯率干預行為。
美國財政部將於周四（１５日）公布該報告，確切時間未知，據報報告尚未有定稿，消息指
耶倫團隊還討論調整匯率操縱判定門檻的可能性，並或使財政部審查的國家數量減少近一半。（
ａｌ）
13/04/2021 08:37
【大國博弈】傳美國財政部不打算將中國列為匯率操縱國
《經濟通通訊社１３日專訊》據彭博社引述知情人士透露，美國財政部長耶倫在上任後首份
半年度外匯報告中，不打算將中國列為匯率操縱國，以避免與中國之間出現新衝突，不過財政
部官員擔心中國以國有銀行活動，掩飾匯率干預行為。
美國財政部將於周四（１５日）公布該報告，確切時間未知，據報報告尚未有定稿，消息指
耶倫團隊還討論調整匯率操縱判定門檻的可能性，並或使財政部審查的國家數量減少近一半。（
ａｌ）
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