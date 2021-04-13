【大國博弈】傳菅義偉最快周四訪美，美韓討論下月舉行峰會可能性

《經濟通通訊社１３日專訊》據日本時事新聞社報道指，日本首相菅義偉將於周四至周日（

１５至１８日）訪問美國，進行雙邊會談。

另外據韓國《朝鮮日報》引述韓府官員消息報道指，美韓兩國正在討論拜登與文在寅於５月

在華盛頓舉行峰會的可能性，據報美方提議在美韓首腦會議後，立即舉行美日韓三方首腦會議。

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