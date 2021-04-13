【基金爆倉】聯儲局正調查基金爆倉事件，摩通稱沒有系統性風險

《經濟通通訊社１３日專訊》聯儲局主席鮑威爾在周日（１１日）播出的節目中表示，儲局

正密切關及調查Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ爆倉事件，並分析部分銀行蒙受數十億美元

損失的原因，及與國內外監管機構共同努力了解情況，但這事件不會提高廣泛的系統性風險疑慮

。

他強調儲局將了解情況，並把事情查個水落石出，努力確保銀行業了解當前面臨的風險，並

擁有管理這種風險的系統，不過如果他們在這方面有缺失，將是一個嚴重的缺陷。

另外美國證交會、商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）、參議院金融委員會已表明正調查該事

件。



＊摩通：基金爆倉沒有帶來系統性風險＊



摩根大通最新發表報告指，基金爆倉事件令銀行業造成百億美元損失，並估計有關爆倉用上

６至８倍槓桿。

摩通強調基金爆倉應歸咎於風險管理不善和缺乏自律，機構經紀商應為高額損失負責，並直

指該事件不會對投資銀行業界構成系統性風險。

摩通又指今次災難可能會引發監管部門審查，涉事銀行可能會被罰款，不過整個行業的槓桿

並未過高。



＊傳瑞信因基金爆倉事件虧損削員工花紅＊



據英國《金融時報》引述消息人士報道指，瑞信因基金爆倉虧損４７億美元，集團決定大幅

削減員工花紅６億美元。

消息指瑞信將於下周公布首季業績時披露有關消息，不過即使大削花紅，公司首季仍錄得

３７億美元稅前收入。

另據路透社引述消息人士指，高盛高層正檢視該行在應對今年數次重大市場事件時的表現，

並廣泛檢討公司針對事件的處理方式，特別關注合規與最好的做法，包括基金爆倉事件引發的拋

售潮、Ｒｅｄｄｉｔ引發遊戲驛站等個股的交易熱潮、儲局決定不延長資本寬限措施導致固定收

益市場波動，以及德州嚴寒天氣導致燃料與電力成本飆升，導致能源市場短暫混亂等事件。

消息指雖然高盛在基金爆倉事件中並沒有明顯獲利或虧損，該行管控運作良好，但今年幾個

市場的波動性增加，促使管理層更密切關注其風險與對沖。（ａｌ）

