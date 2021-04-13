  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/04/2021 08:59

【基金爆倉】聯儲局正調查基金爆倉事件，摩通稱沒有系統性風險

　　《經濟通通訊社１３日專訊》聯儲局主席鮑威爾在周日（１１日）播出的節目中表示，儲局
正密切關及調查Ａｒｃｈｅｇｏｓ　Ｃａｐｉｔａｌ爆倉事件，並分析部分銀行蒙受數十億美元
損失的原因，及與國內外監管機構共同努力了解情況，但這事件不會提高廣泛的系統性風險疑慮

　　他強調儲局將了解情況，並把事情查個水落石出，努力確保銀行業了解當前面臨的風險，並
擁有管理這種風險的系統，不過如果他們在這方面有缺失，將是一個嚴重的缺陷。
　　另外美國證交會、商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）、參議院金融委員會已表明正調查該事
件。

＊摩通：基金爆倉沒有帶來系統性風險＊

　　摩根大通最新發表報告指，基金爆倉事件令銀行業造成百億美元損失，並估計有關爆倉用上
６至８倍槓桿。
　　摩通強調基金爆倉應歸咎於風險管理不善和缺乏自律，機構經紀商應為高額損失負責，並直
指該事件不會對投資銀行業界構成系統性風險。
　　摩通又指今次災難可能會引發監管部門審查，涉事銀行可能會被罰款，不過整個行業的槓桿
並未過高。

＊傳瑞信因基金爆倉事件虧損削員工花紅＊

　　據英國《金融時報》引述消息人士報道指，瑞信因基金爆倉虧損４７億美元，集團決定大幅
削減員工花紅６億美元。
　　消息指瑞信將於下周公布首季業績時披露有關消息，不過即使大削花紅，公司首季仍錄得
３７億美元稅前收入。
　　另據路透社引述消息人士指，高盛高層正檢視該行在應對今年數次重大市場事件時的表現，
並廣泛檢討公司針對事件的處理方式，特別關注合規與最好的做法，包括基金爆倉事件引發的拋
售潮、Ｒｅｄｄｉｔ引發遊戲驛站等個股的交易熱潮、儲局決定不延長資本寬限措施導致固定收
益市場波動，以及德州嚴寒天氣導致燃料與電力成本飆升，導致能源市場短暫混亂等事件。
　　消息指雖然高盛在基金爆倉事件中並沒有明顯獲利或虧損，該行管控運作良好，但今年幾個
市場的波動性增加，促使管理層更密切關注其風險與對沖。（ａｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事12/04/2021
《神州經脈》M2及社融增速遜預期　阿里接罰單　滬指險穿三千四
財經熱話12/04/2021
【反壟斷】阿里罰單落地市場憂慮消除？一文看清大行點睇
財經熱話12/04/2021
【反壟斷】阿里逆市炒上　連敬涵:市場過於情緒化　懲罰料未出盡
FOCUS12/04/2021
【FOCUS】阿里「認罰」股價勁彈　精英內捲更添遐想
財經熱話12/04/2021
【反壟斷】違壟斷法被罰182億人幣　阿里擬降電商平台商戶進入壁壘
市場動向12/04/2021
有危就有機！工商鋪業主應如何善用資產獲得新資金開拓商機？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金