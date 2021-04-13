《經濟通通訊社１３日專訊》在美國最大加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ即將上市之際，
比特幣周一（１２日）持續走高逼近歷史高位，現於亞洲時段企穩六萬元（美元．下同）之上。
據Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現升１﹒４７％，報６０６３６﹒５８元。而據加密貨幣
交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升１﹒２６％，報６０５７８元。
比特幣隔晚盤中最高漲２﹒６％，報６１２２９元，創近一個月高位，及後回吐漲幅，不過
逼近歷史高位６１７４２元。（ａｌ）
13/04/2021 10:22
【代幣狂熱】比特幣續逼近歷史高位，現微升至逾６０６００美元
《經濟通通訊社１３日專訊》在美國最大加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ即將上市之際，
比特幣周一（１２日）持續走高逼近歷史高位，現於亞洲時段企穩六萬元（美元．下同）之上。
據Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現升１﹒４７％，報６０６３６﹒５８元。而據加密貨幣
交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升１﹒２６％，報６０５７８元。
比特幣隔晚盤中最高漲２﹒６％，報６１２２９元，創近一個月高位，及後回吐漲幅，不過
逼近歷史高位６１７４２元。（ａｌ）
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