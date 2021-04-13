【代幣狂熱】比特幣續逼近歷史高位，現微升至逾６０６００美元

《經濟通通訊社１３日專訊》在美國最大加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ即將上市之際，

比特幣周一（１２日）持續走高逼近歷史高位，現於亞洲時段企穩六萬元（美元．下同）之上。

據Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現升１﹒４７％，報６０６３６﹒５８元。而據加密貨幣

交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升１﹒２６％，報６０５７８元。

比特幣隔晚盤中最高漲２﹒６％，報６１２２９元，創近一個月高位，及後回吐漲幅，不過

逼近歷史高位６１７４２元。（ａｌ）

