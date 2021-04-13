《經濟通通訊社１３日專訊》「女股神」Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ旗下方舟投資
（ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔ）的旗艦基金ＡＲＫ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ（ＡＲＫＫ）周
一（１２日）沒有重大持倉調整。
不過其太空主題ＥＴＦ（ＡＲＫＸ）持倉有多項調整，包括沽出逾１萬股強鹿
（Ｄｅｅｒｅ ＆ Ｃｏｍｐａｎｙ）、近２﹒２６萬股台積電、１﹒２５萬股台灣國際航電（
Ｇａｒｍｉｎ），同時增持９﹒７１萬股維珍銀河、１２﹒８４萬股Ｗｏｒｋｈｏｒｓｅ。（ａ
ｌ）
13/04/2021 11:04
【契媽持倉】ＡＲＫＫ無重大調整，ＡＲＫＸ棄台積電增持維珍銀河
《經濟通通訊社１３日專訊》「女股神」Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ旗下方舟投資
（ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔ）的旗艦基金ＡＲＫ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ（ＡＲＫＫ）周
一（１２日）沒有重大持倉調整。
不過其太空主題ＥＴＦ（ＡＲＫＸ）持倉有多項調整，包括沽出逾１萬股強鹿
（Ｄｅｅｒｅ ＆ Ｃｏｍｐａｎｙ）、近２﹒２６萬股台積電、１﹒２５萬股台灣國際航電（
Ｇａｒｍｉｎ），同時增持９﹒７１萬股維珍銀河、１２﹒８４萬股Ｗｏｒｋｈｏｒｓｅ。（ａ
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