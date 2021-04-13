【契媽持倉】ＡＲＫＫ無重大調整，ＡＲＫＸ棄台積電增持維珍銀河

《經濟通通訊社１３日專訊》「女股神」Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ旗下方舟投資

（ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔ）的旗艦基金ＡＲＫ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ（ＡＲＫＫ）周

一（１２日）沒有重大持倉調整。

不過其太空主題ＥＴＦ（ＡＲＫＸ）持倉有多項調整，包括沽出逾１萬股強鹿

（Ｄｅｅｒｅ ＆ Ｃｏｍｐａｎｙ）、近２﹒２６萬股台積電、１﹒２５萬股台灣國際航電（

Ｇａｒｍｉｎ），同時增持９﹒７１萬股維珍銀河、１２﹒８４萬股Ｗｏｒｋｈｏｒｓｅ。（ａ

ｌ）

