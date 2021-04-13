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13/04/2021 18:21

《台股攻略－馮偉明》高位遇沽壓，台股萬七點止步

　　《台股攻略》台灣加權指數今早（１３日）曾大升超過１８０點，觸及１７０４１點歷史高
位，惟高位震盪不斷，加上獲利盤出現，指數倒頭下跌３５點，最終收１６８２４點，成交金額
則升至４６０３億元（新台幣．下同）。
　　電子權值股方面，台積電在前收市價附近上落，最高曾升至６１３元，最終收６０５元，無
起跌。聯發科開高走低，午市過後獲利盤湧現，股價轉勢，幸尾市稍獲買盤入市支持，收９６１
元，升１元。鴻海相對表現強勢，收１２２﹒５０元，升２元。大立光及聯電收紅盤，分別收
３０３０元及５４﹒４０元，升３０元及０﹒８０元。運輸股板塊持續強勢，其中航運股方面以
長榮及四維航表現最為出色，長榮收５６﹒９０元及，升１﹒９０元，而四維航則以２１﹒６５
元漲停價收市。航空股亦同樣走勢強勁，長榮航收１７﹒４５元，升１﹒２５元，而華航則收
１７﹒４０元，升０﹒３０元。紙箱缺貨刺激造紙族股續成大市焦點，華紙一開市便直衝至
１９﹒６５元漲停價，永豐餘大升超過７％，收３７﹒１０元，而正隆及寶隆亦有３％至５％升
幅。
　　後市展望，指數短期依然高位受壓，本星期留意台積電法說會之業績展望，若優於市場預期
及資金再度回流買入台積電，對電子股走勢有利。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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