《談國論企－黎偉成》住戶首季貸倍升企業長貸佳

《談國論企》中國以商業銀行為主的金融機構，對住戶的短、中長期貸款有全面的增長，顯

消費及置業的意欲明顯提升，而企（事）業單位的中長期貸款續大幅增長，僅短貸增長放緩及票

據減少，意味企業續強化資本投資和流動性有所改善，皆屬良性的現象和發展。銀行貸款有針對

性力挺需求側結合供給側的內需，加上政府「國內大循環」與「國內外雙循環」雙劍合璧，相信

國民經濟在穩中有進地邁向小康社會目標。



＊居民買樓置業轉增企業 固投亦趨旺＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２１

年３月份達２﹒７３萬億元（見表一），同比僅增長０﹒４２％，漲幅較２月份１﹒３６萬億元

的５０﹒１６％和１月份的７﹒１８％，使由１－３月份組成的一季度累計７﹒６７萬億元同比

增長８﹒０２％，相對於２０２０年同期７﹒１萬億元的２２﹒２％升幅為低，不足引以為「憂

」，乃因：商業銀行貸款於２０２０年３月份大升近七成，乃在新冠狀肺炎疫症擴散得到阻斷後

對企（事）業單位精準安排復工復產的強力支持，而住戶的貸款需求即使持續明顯減少，亦因幾

乎足不出戶之故，可以理解，政府強力保企業、穩就業、促消費等政策推動底下，促國民經濟於

２０２１年基本穩中有進發展，信貸回復平穩增長，該屬好現象。

最惹人注目的，是金融機構的（甲）中長期貸款，於２０２１年１－３月份有十分明顯的增

長，特別惹人注目的是（Ｉ）對住戶的中長期貸款增加淨額達１﹒９８萬億元（見表二，下同）

，同比飆升凡５７﹒１４％普之普，完完全全扭轉２０２１年一季度僅達１﹒２６萬億元和下降

８﹒６％之況。此與肺疫受控後使居民住戶明顯加大買樓置業意欲有關。

置業需求轉殷，可見之於國家統計局資料顯示，商品房住宅銷售額度於２０２１年１－２月

份累計達１﹒７５２６萬億元，同比增長１４３﹒５％，而所涉面積１﹒５６億平方米亦增

１０８﹒６％，乃商業銀行對住戶中長期貸款倍增的十分重原因。

和（ＩＩ）對企業的中長期貸款於２０２１年一季度淨增４﹒４７萬億元同比增長４７％，

相對於２０２０年同期３﹒０４萬億元所增的１８﹒２８％，多增２８﹒７２個百分點。製造業

採購經理指數ＰＭＩ中的生產經營活動預期指數於２０２１年３月份所達５８﹒５，環比僅回落

０﹒７個百分點，而２月份達５９﹒２環比升１﹒３個百分點，和仍高於１月份的５７﹒９，可

在相當程度反映出製造業對生產、經營前景回復樂觀的信心和看法。政府積極主動嚴格防控惡疫

而精準推行的復工復產復商復市政策，經濟復甦得以確認，使企業俏看前景，強化生產和投資，

此為企業中長期貸款倍增之因。



＊零售消費逐步轉向網上改變信貸模式＊



至於（乙）短期貸款，最新的發展為（一）住戶於２０２１年１－３月份淨增５８２９億元

，連同２月份即使淨減少２４９１億元同比少減６１﹒９％，和２０２０年淨減５０９億元，有

明顯改善，因社會消費品零售總額於１－２月份６﹒９７３萬億元同比增長３３﹒８％，而結合

２０１９年之數計算兩年平均增幅為３﹒２％，店舖的零售情況未算理想，因政府不鼓勵跨省市

旅行甚至春節省親，使旅遊性質的消費行為大為減少。唯是實物商品網上零售於１－２月份累計

１﹒４４１２萬億元，同比增長３０﹒６％，顯示內地的消費購物形態有持續明顯的改變。

再看（二）企業短期貸款，於２０２１年１－３月淨增１﹒２萬億元同比減少４１﹒１７％

，連同票據淨減４７８５億元，反映出企業對短期資金需求不大強烈，相信這與銀行業提供足夠

的中長期貸款使企業有充裕的流動性有關，當然更顯企業的營運和回報、現金流有明顯的改善

。

總括而言，商業銀行對（１）住戶整體貸款於２０２１年１－３月份淨增２﹒５６億元，同

比大升１﹒１１倍，而２０２０年同期則淨減３３﹒１４％。（２）企業淨增貸款５﹒３５萬億

元則減１１﹒４％。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣新貸款變化



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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３月２０２１ ２﹒７３萬 ０﹒４２ ７﹒６７萬 ８﹒０２

２月２０２１ １﹒３６萬 ５０﹒１６ ４﹒９４萬 １６﹒５０

１月２０２１ ３﹒５８萬 ７﹒１８ ３﹒５８萬 ７﹒１８

１２月２０２０ １﹒２６萬 １０﹒５２ １９﹒３６萬 １６﹒７７

１１月２０２０ １﹒４３萬 ２﹒８７ １８﹒３８萬 １１﹒７８

１０月２０２０ ６８９８ ４﹒３０ １６﹒９５萬 １８﹒７０

９月２０２０ １﹒９０萬 １１﹒７０ １６﹒２６萬 １３﹒８６

８月２０２０ １﹒２８萬 ５﹒８０ １４﹒４８萬 ２１﹒３７

７月２０２０ ９９２７ －６﹒４０ １３﹒０２萬 ２１﹒３１

６月２０２０ １﹒８１萬 ９﹒００ １２﹒０９萬 ２５﹒０２

５月２０２０ １﹒４８萬 ２９﹒８０ １０﹒２８萬 ２８﹒３０

４月２０２０ １﹒７０萬 ６６﹒６６ ８﹒８０萬 ２８﹒８０

３月２０２０ ２﹒８５萬 ６８﹒６３ ７﹒１０萬 ２２﹒２０

２月２０２０ ９０５７ ２﹒３０ ４﹒２４萬 ３﹒２０

１月２０２０ ３﹒３４萬 ３﹒４０ ３﹒３４萬 ３﹒４０

１２月２０１９ １﹒１４萬 ５﹒６０ １６﹒８１萬 ４﹒００

１１月２０１９ １﹒３９萬 １１﹒２０ １５﹒６０萬 ３﹒９０

１０月２０１９ ６６１３ －５﹒２０ １４﹒２８萬 ３﹒２０

９月２０１９ １﹒６９萬 ２２﹒３０ １３﹒６２萬 ３﹒７０

８月２０１９ １﹒２１萬 －５﹒４７ １１﹒９３萬 １﹒７０

７月２０１９ １﹒０６萬 －２６﹒９０ １０﹒７３萬 ２﹒３９

６月２０１９ １﹒６６萬 －１﹒９０ ９﹒６７萬 ７﹒１０

５月２０１９ １﹒１８萬 ２﹒７５ ８﹒０１萬 １１﹒４１

４月２０１９ １﹒０２萬 －１３﹒５６ ６﹒８３萬 １３﹒０８

３月２０１９ １﹒６９萬 ５１﹒９４ ５﹒８１萬 １９﹒５５

２月２０１９ ８８５８ ５﹒５４ ４﹒１１萬 ９﹒８９

１月２０１９ ３﹒２３萬 １１﹒４０ ３﹒２３萬 １１﹒４０

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１１月２０１８ １﹒２５萬 １１﹒６０ １５﹒０９萬 １６﹒６１

１０月２０１８ ６９７０ ５﹒１０ １３﹒８４萬 １７﹒０８

９月２０１８ １﹒３８萬 ８﹒６６ １３﹒１４萬 １７﹒７４

８月２０１８ １﹒２８萬 １６﹒８２ １１﹒７６萬 １９﹒０２

７月２０１８ １﹒４５萬 ７５﹒６５ １０﹒４８萬 １７﹒８２

６月２０１８ １﹒８４萬 １９﹒５０ ９﹒０３萬 １３﹒２９

５月２０１８ １﹒１５萬 ４﹒５０ ７﹒１９萬 １１﹒８１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

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表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０２１年１ ３月 ２０２０年１ ３月

（萬億） （％） （萬億） （％）

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住戶貸款 增 ２﹒５６ ＋１﹒１１倍 增１﹒２１ ３３﹒１４

短期－－ 增 ５８２９ － 減 ５０９ －

中長期－－ 增 １﹒９８ ＋５７﹒１５ 增１﹒２６ ８﹒６０

企（事）業單位 增 ５﹒２５ １１﹒４０ 增６﹒０４ ＋３４﹒８０

短期－－ 增 １﹒２０ ４１﹒１７ 增２﹒０４ ＋１﹒１９倍

中長期－－ 增 ４﹒４７ ＋４７﹒００ 增３﹒０４ ＋１８﹒２８

票據融資－－ 減 ４７８５ － 增６３０５ －２０﹒００

非銀行業金融機構 減 ２０８２ ＋２０﹒４０ 減１７２９ －６４﹒５６

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

