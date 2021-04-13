《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國海關總署公布，一季度，中國貨物貿
易進出口總值８﹒４７萬億元（人民幣．下同），比去年同期增長２９﹒２８。其中，出口
４﹒６１萬億元，增長３８﹒７％；進口３﹒８６萬億元，增長１９﹒３％；貿易順差
７５９２﹒９億元，擴大６９０﹒６％。
海關指，首季外貿復甦穩中加固、穩中向好，實現「開門紅」。
13/04/2021 10:00
【聚焦數據】海關：人幣計首季出口增３８﹒７％進口增１９﹒３％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國海關總署公布，一季度，中國貨物貿
易進出口總值８﹒４７萬億元（人民幣．下同），比去年同期增長２９﹒２８。其中，出口
４﹒６１萬億元，增長３８﹒７％；進口３﹒８６萬億元，增長１９﹒３％；貿易順差
７５９２﹒９億元，擴大６９０﹒６％。
海關指，首季外貿復甦穩中加固、穩中向好，實現「開門紅」。
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