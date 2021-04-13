《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》海關總署新聞發言人李魁文表示，自去年
三季度以來，中國外貿已連續三個季度保持同比正增長。未來一段時期這一趨勢有望維持，但具
體走勢還需要進一步觀察。疫情目前是有所反復，國際形勢中不穩定不確定因素還比較多，對國
際貿易物流也帶來了短期的影響。綜合來看，未來一段時期中國外貿運行有利因素較多，但外部
挑戰也不少，外貿穩定增長仍然任重道遠。
13/04/2021 11:35
【數據解讀】海關：中國外貿連續三季正增長，料未來一段時期維持
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》海關總署新聞發言人李魁文表示，自去年
三季度以來，中國外貿已連續三個季度保持同比正增長。未來一段時期這一趨勢有望維持，但具
體走勢還需要進一步觀察。疫情目前是有所反復，國際形勢中不穩定不確定因素還比較多，對國
際貿易物流也帶來了短期的影響。綜合來看，未來一段時期中國外貿運行有利因素較多，但外部
挑戰也不少，外貿穩定增長仍然任重道遠。
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