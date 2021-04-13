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即市新聞

13/04/2021 11:39

【數據解讀】海關：大宗商品價格上漲助推進口增，鐵礦連升７個月

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》海關總署新聞發言人李魁文表示，大宗商
品價格快速上漲也助推了進口增長。在美國等主要經濟體貨幣寬鬆政策的影響下，全球大宗商品
價格持續上漲，截至３月份，鐵礦砂進口價格連續７個月同比上漲，銅礦砂進口價格連續１１個
月同比上漲，大豆進口價格連續４個月同比上漲，一季度上述產品進口價格同比分別上漲了
５３﹒５％、２８％和１１﹒１％。原油進口價格也結束了連續１２個月的同比下跌走勢，３月
當月同比上漲１﹒６％。
　　他並指出，全球經濟貿易恢復性增長有利於中國外貿增長。隨著新冠肺炎疫苗接種面逐步擴
大，全球經濟復甦出現了良好勢頭。今年以來全球製造業持續改善，３月美國、歐元區、日本製
造業ＰＭＩ分別升至６４﹒７、６２﹒５、５２﹒７，分別創下１９８３年１２月、１９９７年
６月、２０１８年１１月以來的新高，這將帶動中國出口快速增長。
　　從海關數據看，一季度中國對歐盟、美國、日本出口合計增長４８﹒５％，對整體出口增長
貢獻率達到４４﹒２％。近期主要國際經濟組織紛紛上調了經貿指標的增長預期，比如說國際貨
幣基金組織將２０２１年全球經濟增速的預期，由１月份的５﹒５％上調到６％；世界貿易組織
也將全球貨物貿易量的增速預期，從前期的７﹒２％上調為８％。這也顯現了全球經貿活動復甦
、市場信心增強這一積極信號。

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