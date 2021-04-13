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即市新聞

13/04/2021 16:03

《美元走勢－羅明立》３月預算赤字新高，美債息逼１﹒７％

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７５　　　１０９﹒２９　　　１０９﹒３３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９１２　　　１﹒１８８３　　　１﹒１９０５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７６６　　　１﹒３７２５　　　１﹒３７６０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２５４　　　０﹒９２２３　　　０﹒９２４４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７４６　　　７﹒７７１２　　　７﹒７７３３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》歐元區２月零售銷售月率錄得３％增長，好於預期的１﹒５％。雖然數字有反
彈，與疫情前相比，銷售行業總體依然處於低迷狀態，期內，零售銷售年率負２﹒９％。歐元匯
價無大變化，繼續在１﹒１９上下窄幅波動。可關注今日（１３日）公布區內４月ＺＥＷ經濟景
氣指數及美國３月ＣＰＩ數據。
　　美國財政部表示，３月份預算赤字較上個月增加超過一倍至約６６００億美元，創下有記錄
以來此月份的新高，主要受拜登刺激經濟方案中直接向國民派發現金所影響。美債收益率昨日
（１２日）輕微上升，逼近１﹒７％。拜登的大型刺激經濟計劃仍待兩黨商討，一般估計，雖然
加稅會遭共和黨反對，但相信今年稍後時間仍然可通過有關計劃，長遠會令債務負擔將進一步加
重，但短期或有助美匯指數回升。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９５０　　　１﹒１８００　　　１﹒１２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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