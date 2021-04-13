《美元走勢－羅明立》３月預算赤字新高，美債息逼１﹒７％

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒７５ １０９﹒２９ １０９﹒３３

歐元╱美元 １﹒１９１２ １﹒１８８３ １﹒１９０５

英鎊╱美元 １﹒３７６６ １﹒３７２５ １﹒３７６０

美元╱瑞郎 ０﹒９２５４ ０﹒９２２３ ０﹒９２４４

美元╱港元 ７﹒７７４６ ７﹒７７１２ ７﹒７７３３

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《美元走勢》歐元區２月零售銷售月率錄得３％增長，好於預期的１﹒５％。雖然數字有反

彈，與疫情前相比，銷售行業總體依然處於低迷狀態，期內，零售銷售年率負２﹒９％。歐元匯

價無大變化，繼續在１﹒１９上下窄幅波動。可關注今日（１３日）公布區內４月ＺＥＷ經濟景

氣指數及美國３月ＣＰＩ數據。

美國財政部表示，３月份預算赤字較上個月增加超過一倍至約６６００億美元，創下有記錄

以來此月份的新高，主要受拜登刺激經濟方案中直接向國民派發現金所影響。美債收益率昨日

（１２日）輕微上升，逼近１﹒７％。拜登的大型刺激經濟計劃仍待兩黨商討，一般估計，雖然

加稅會遭共和黨反對，但相信今年稍後時間仍然可通過有關計劃，長遠會令債務負擔將進一步加

重，但短期或有助美匯指數回升。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９５０ １﹒１８００ １﹒１２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

