【選舉改革】消息指立法會直選分１０區，資審會成員由特首委任

《經濟通通訊社１３日專訊》立法會明日（１４日）首讀修訂選舉條例的草案。消息指，立

法會選舉直選選區，新界將分５區、九龍３區，港島及離島共２區；團體選民的團體要至少運作

３年才有投票權。

消息又指，候選人資格審查委員會，成員由行政長官委任，包括１位主席，以及２至４位委

員，全部由主要官員出任。

據悉，特首林鄭月娥下午四時將交代有關詳情。（ｂｉ）

