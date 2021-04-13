【選舉改革】林鄭：修訂８條主體條例，立會選舉１２月１９日舉行

《經濟通通訊社１３日專訊》行政長官林鄭月娥表示，今早行政會議通過將《２０２１年完

善選舉制度（綜合修訂）條例草案》提交立法會，並得到立法會主席梁君彥同意，明天（１４日

）在立法會舉行特別會議進行首讀。



＊立法會選舉延至今年１２月１９日＊



她表示，是次法案涉及修訂８條主體條例，５條主體法例包括《行政長官選舉條例》、《立

法會條例》、《選舉管理委員會條例》、《區議會條例》及《選舉舞弊及非法行為條例》，另外

３條輕微修改的則為《高等法院條例》、《終審法院條例》及《旅遊業條例》；外加修訂２４條

附屬法例，包括去年因疫情時引入緊急法暫緩選舉的相關條例，將立法會選舉投票日延遲到今年

１２月１９日。

她表示，是次修訂有兩大方面，一為落實經修訂的基本法附件一及附件二，二為近年看到公

共選舉有優化空間，所以藉此完善及優化選舉制度包含在綜合草案。本地法律工作包括介定機構

，適用於選管會；另針對立法會地區直接選舉而劃分新選區，制定提名方法及界別產生辦法。

新修訂包括：立法會組成將會由直選３５席、超區５席及功能組別３０席，改為直選２０席

及取消超區，並加入選委會４０席，功能組別則將會新增人大政協界，醫委界及衛生界合併，科

技、飲食、批發零售、體育演藝文化出版界均改為全團體票。



＊參加直選人士須得到１００至２００人提名＊



提名門檻方面，林鄭月娥提到，草案建議參加直選人士須得到１００至２００人提名，而功

能組別則為１０至２０人，以及五個組別中須獲２至４人提名。就投票方式，立法會直選制度，

將會由現時５區及使用比例代表制，新增為１０區及轉為雙議席單票制，由得票最多的兩名候選

人當選。功能組別則除勞工界選出三人外，其他界別則由每民選民選出一人，得票最多者勝。

（ｂｉ）

