【紓困措施】田北辰：八達通公司難分辨消費券是否用於交通費

《經濟通通訊社１３日專訊》港府選出包括八達通等４個電子支付平台協助發放５０００元

的電子消費券。實政圓桌議員田北辰表示，電子消費券不能用在交通費上，若市民選擇以八達通

提取電子消費券，八達通公司難以分辨消費券款項花那些範疇上。

他表示，八達通公司曾提出若發現市民在領取首期消費券後有較大的交通消費，會在派發第

二期消費券時有所謂的懲罰機制，但他表示已向八達通公司提出反對。

田北辰又提到八達通公司會免費為新商戶提供一個小型讀卡器，亦會在消費券使用期內，免

除新客戶所有交易服務費。（ｃｌ）

