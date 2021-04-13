【夜期時段】即月期指最新報２８５２８點，升９點，高水３１點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８５２４點，升５點，高水２７

點，最新報２８５２８點，升９點，高水３１點，合約成交１４９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０８５７點，升２點，高水６點，最新報１０８６２點，

升７點，高水１１點，合約成交１６４張。

