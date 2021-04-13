【新冠肺炎】大新銀行：全線分行周四起將恢復正常運作

《經濟通通訊社１３日專訊》大新銀行（０２３５６）公布，全線分行將由本周四（１５日

）起恢復正常運作，平日營業時間將為上午９時至下午５時，而星期六的營業時間則為上午９時

至下午１時。

該行指，鑑於新型冠狀病毒疫情發展中，客戶在分行內仍需保持適當距離，將繼續暫停全部

股票中心報價機服務，直至另行通知。（ｓｋ）

