《經濟通通訊社１３日專訊》大新銀行（０２３５６）公布，全線分行將由本周四（１５日
）起恢復正常運作，平日營業時間將為上午９時至下午５時，而星期六的營業時間則為上午９時
至下午１時。
該行指，鑑於新型冠狀病毒疫情發展中，客戶在分行內仍需保持適當距離，將繼續暫停全部
股票中心報價機服務，直至另行通知。（ｓｋ）
13/04/2021 16:57
【新冠肺炎】大新銀行：全線分行周四起將恢復正常運作
《經濟通通訊社１３日專訊》大新銀行（０２３５６）公布，全線分行將由本周四（１５日
）起恢復正常運作，平日營業時間將為上午９時至下午５時，而星期六的營業時間則為上午９時
至下午１時。
該行指，鑑於新型冠狀病毒疫情發展中，客戶在分行內仍需保持適當距離，將繼續暫停全部
股票中心報價機服務，直至另行通知。（ｓｋ）
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