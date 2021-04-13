【攜程上市】消息指攜程（０９９６１）公開發售超購逾１６倍

《經濟通通訊社１３日專訊》今日截止招股的內地網上旅遊平台攜程（０９９６１），據市

場消息透露，攜程公開發售超額認購逾１６倍。

外電早前報道指，攜程將以每股２６８元定價，較美股昨晚收市價折讓約２％，亦較最高發

售價為每股３３３元低１９﹒５％。

攜程發行約３１６４萬股，當中７％在港公開發售，每股發售價最高３３３元，集資額最多

１０５﹒３６億元，預期下周一（１９日）掛牌。（ｙｗ）

