《經濟通通訊社１３日專訊》今日截止招股的內地網上旅遊平台攜程（０９９６１），據市
場消息透露，攜程公開發售超額認購逾１６倍。
外電早前報道指，攜程將以每股２６８元定價，較美股昨晚收市價折讓約２％，亦較最高發
售價為每股３３３元低１９﹒５％。
攜程發行約３１６４萬股，當中７％在港公開發售，每股發售價最高３３３元，集資額最多
１０５﹒３６億元，預期下周一（１９日）掛牌。（ｙｗ）
13/04/2021 17:12
【攜程上市】消息指攜程（０９９６１）公開發售超購逾１６倍
《經濟通通訊社１３日專訊》今日截止招股的內地網上旅遊平台攜程（０９９６１），據市
場消息透露，攜程公開發售超額認購逾１６倍。
外電早前報道指，攜程將以每股２６８元定價，較美股昨晚收市價折讓約２％，亦較最高發
售價為每股３３３元低１９﹒５％。
攜程發行約３１６４萬股，當中７％在港公開發售，每股發售價最高３３３元，集資額最多
１０５﹒３６億元，預期下周一（１９日）掛牌。（ｙｗ）
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