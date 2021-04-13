《經濟通通訊社１３日專訊》根據政府《完善選舉制度草案說明》簡易說明，選舉委員會界
別分組將於９月１９月舉行，第七屆立法會將於１２月１９日舉行，明年３月２７日則舉辦特首
選舉。新一屆選委會將於今年１０月２２日組成，任期５年。
立法會明日（１４日）首讀《２０２１年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，草案內容
今日（１３日）出爐。特首林鄭月娥下午４時舉行記者會介紹，律政司司長鄭若驊、政制及內地
事務局局長曾國衞、常任秘書長鄧忍光等人出席。（ｃｌ）
13/04/2021 16:04
【選舉改革】選委會選舉９﹒１９、立法會選舉１２﹒１９舉行
《經濟通通訊社１３日專訊》根據政府《完善選舉制度草案說明》簡易說明，選舉委員會界
別分組將於９月１９月舉行，第七屆立法會將於１２月１９日舉行，明年３月２７日則舉辦特首
選舉。新一屆選委會將於今年１０月２２日組成，任期５年。
立法會明日（１４日）首讀《２０２１年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，草案內容
今日（１３日）出爐。特首林鄭月娥下午４時舉行記者會介紹，律政司司長鄭若驊、政制及內地
事務局局長曾國衞、常任秘書長鄧忍光等人出席。（ｃｌ）
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