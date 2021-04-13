  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/04/2021 16:04

【選舉改革】選委會選舉９﹒１９、立法會選舉１２﹒１９舉行

　　《經濟通通訊社１３日專訊》根據政府《完善選舉制度草案說明》簡易說明，選舉委員會界
別分組將於９月１９月舉行，第七屆立法會將於１２月１９日舉行，明年３月２７日則舉辦特首
選舉。新一屆選委會將於今年１０月２２日組成，任期５年。
　　立法會明日（１４日）首讀《２０２１年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，草案內容
今日（１３日）出爐。特首林鄭月娥下午４時舉行記者會介紹，律政司司長鄭若驊、政制及內地
事務局局長曾國衞、常任秘書長鄧忍光等人出席。（ｃｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/04/2021
《神州經脈》3月出口遜預期進口四年高　滬綜指收跌終失三千四
板塊分析13/04/2021
管理面積飛躍式增長　合景悠活物管股黑馬
剖析天下13/04/2021
新經濟股首季鎩羽而歸　美股第二季續現板塊輪動？
剖析天下13/04/2021
美國經濟前景迎來曙光
財經熱話13/04/2021
【放寬防疫】本港疫情受控憧憬復甦　李偉傑:收租股最受惠可部署
FOCUS13/04/2021
【FOCUS】福島核廢水拍板入海　科技未來神魔難料
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金