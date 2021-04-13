【新冠肺炎】本港新增１３宗確診，３宗本地感染

《經濟通通訊社１３日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增

１３宗新冠肺炎確診個案，１０宗是輸入個案，餘下３宗本地病例是互相有相關人士。另有少於

５宗初步陽性個案，全部是輸入個案。

１０宗輸入個案來自巴基斯坦、印度、印尼、菲律賓及日本，當中８人帶有Ｎ５０１Ｙ變種

病毒。（ｃｌ）

