《經濟通通訊社１３日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增
１３宗新冠肺炎確診個案，１０宗是輸入個案，餘下３宗本地病例是互相有相關人士。另有少於
５宗初步陽性個案，全部是輸入個案。
１０宗輸入個案來自巴基斯坦、印度、印尼、菲律賓及日本，當中８人帶有Ｎ５０１Ｙ變種
病毒。（ｃｌ）
13/04/2021 16:37
【新冠肺炎】本港新增１３宗確診，３宗本地感染
《經濟通通訊社１３日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增
１３宗新冠肺炎確診個案，１０宗是輸入個案，餘下３宗本地病例是互相有相關人士。另有少於
５宗初步陽性個案，全部是輸入個案。
１０宗輸入個案來自巴基斯坦、印度、印尼、菲律賓及日本，當中８人帶有Ｎ５０１Ｙ變種
病毒。（ｃｌ）
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