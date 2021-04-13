《經濟通通訊社１３日專訊》衞生署公布，復星醫藥（０２１９６）已於今日上午將
ＢｉｏＮＴｅｃｈ製造並從另一德國廠房（Ｂａｘｔｅｒ）封裝的第二批約３０萬劑復必泰疫苗
付運抵港，同一批次的第一批疫苗已於４月２日付運抵港。
新一批次復必泰疫苗今日抵港後，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，
以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃
，按藥廠指定的溫度妥善保存。（ｃｌ）
13/04/2021 17:48
【新冠疫苗】衞生署：最新一批３０萬劑復必泰疫苗付運抵港
《經濟通通訊社１３日專訊》衞生署公布，復星醫藥（０２１９６）已於今日上午將
ＢｉｏＮＴｅｃｈ製造並從另一德國廠房（Ｂａｘｔｅｒ）封裝的第二批約３０萬劑復必泰疫苗
付運抵港，同一批次的第一批疫苗已於４月２日付運抵港。
新一批次復必泰疫苗今日抵港後，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，
以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃
，按藥廠指定的溫度妥善保存。（ｃｌ）
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