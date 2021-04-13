  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/04/2021 16:44

《真知灼見－溫灼培》美國提早縮表可行嗎？

　　《真知灼見》美國聖路易斯地區聯儲局總裁布拉德（Ｊａｍｅｓ　Ｂｕｌｌａｒｄ）周初提
出，可考慮把美國民眾接種疫苗的進度與聯儲局何時縮減買債規模兩者掛勾。言下之意，待美國
有著７５％民眾完成接種疫苗後，使美國有效得到全民免疫，到了這時候當美國經濟重拾信心，
便是聯儲局採取減少買債之時。此話引起不少市場想法。一點必須理解，現時美國民眾接種最少
一劑疫苗的比率已到達近四成。以現時每日約４００多萬人接種的速度，料不用多久便可達到７
５％接種率。即現在距離聯儲局縮表，時間上可能非市場原先想像中遠！由於聯儲局何時縮表這
問題上不單會影響美債息率變化，也同會影響環球股市以至美元走勢，所以在聯儲局是否會提前
縮表的問題上實在值得我們作深入探討。
　
　　從上述事件中筆者有兩個看法。首先，上述這位地區聯儲局總裁只屬他個人之見，並不代表
大多數聯儲局委員的看法，更不代表聯儲局主席鮑威爾的看法。鮑威爾過去就曾多次提出，今年
內不會減買債規模，加息就更要到２０２３年。其次，現實情況也不容聯儲局過早縮表。美國財
政部周一（１２日）晚才公布，截止３月底美國於過去半年（１０月至３月）累積的財赤就高達
１﹒７萬億美元的歷史高位，而這數字還未計算拜登政府準備推出的２﹒３萬億美元基建方案。
面對如此天文數字的財赤，即美國政府往後還需大舉發債。如聯儲局不協助消化部分供應，美債
息將有機會大舉飆升。直接影響，這會使美國政府債務變得更加沉重。間接影響料會推升企業發
債成本及樓按息率，這可不利於美國經濟發展。所以筆者認為聯儲局根本沒有本錢提早縮表。基
於上述分析，筆者未有改變對長遠看淡美元的大方向。惟提防短期美長債息會因通脹因素上升為
美元帶來短暫支持。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/04/2021
《神州經脈》3月出口遜預期進口四年高　滬綜指收跌終失三千四
板塊分析13/04/2021
管理面積飛躍式增長　合景悠活物管股黑馬
剖析天下13/04/2021
新經濟股首季鎩羽而歸　美股第二季續現板塊輪動？
剖析天下13/04/2021
美國經濟前景迎來曙光
財經熱話13/04/2021
【放寬防疫】本港疫情受控憧憬復甦　李偉傑:收租股最受惠可部署
FOCUS13/04/2021
【FOCUS】福島核廢水拍板入海　科技未來神魔難料
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金