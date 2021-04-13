《真知灼見－溫灼培》美國提早縮表可行嗎？

《真知灼見》美國聖路易斯地區聯儲局總裁布拉德（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）周初提

出，可考慮把美國民眾接種疫苗的進度與聯儲局何時縮減買債規模兩者掛勾。言下之意，待美國

有著７５％民眾完成接種疫苗後，使美國有效得到全民免疫，到了這時候當美國經濟重拾信心，

便是聯儲局採取減少買債之時。此話引起不少市場想法。一點必須理解，現時美國民眾接種最少

一劑疫苗的比率已到達近四成。以現時每日約４００多萬人接種的速度，料不用多久便可達到７

５％接種率。即現在距離聯儲局縮表，時間上可能非市場原先想像中遠！由於聯儲局何時縮表這

問題上不單會影響美債息率變化，也同會影響環球股市以至美元走勢，所以在聯儲局是否會提前

縮表的問題上實在值得我們作深入探討。



從上述事件中筆者有兩個看法。首先，上述這位地區聯儲局總裁只屬他個人之見，並不代表

大多數聯儲局委員的看法，更不代表聯儲局主席鮑威爾的看法。鮑威爾過去就曾多次提出，今年

內不會減買債規模，加息就更要到２０２３年。其次，現實情況也不容聯儲局過早縮表。美國財

政部周一（１２日）晚才公布，截止３月底美國於過去半年（１０月至３月）累積的財赤就高達

１﹒７萬億美元的歷史高位，而這數字還未計算拜登政府準備推出的２﹒３萬億美元基建方案。

面對如此天文數字的財赤，即美國政府往後還需大舉發債。如聯儲局不協助消化部分供應，美債

息將有機會大舉飆升。直接影響，這會使美國政府債務變得更加沉重。間接影響料會推升企業發

債成本及樓按息率，這可不利於美國經濟發展。所以筆者認為聯儲局根本沒有本錢提早縮表。基

於上述分析，筆者未有改變對長遠看淡美元的大方向。惟提防短期美長債息會因通脹因素上升為

美元帶來短暫支持。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

