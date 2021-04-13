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即市新聞

13/04/2021 12:01

《匯海澤言－葉澤恆》疫苗接種率或成為聯儲局縮表的額外條件

　　《匯海澤言》美國的疫情在復活節假期後一度出現反彈，惟過去兩日似乎又有回落的跡象，
單日新增感染個案回落至大約４﹒６萬宗左右。雖然數字上仍然偏高，但對比起去年第四季一度
出現單日３０萬至４０萬宗一日的情況，明顯有所緩和。美國疫情應對小組顧問表示，目前已經
有大約１﹒２億美國人接種了一劑或以上的疫苗。與此同時，有統計顯示，過去三星期美國年輕
人患病的比例明顯上升，而且大多數仍未接種疫苗。

在３月份就業數據較預期理想，與及生產物價指數出現明顯上升的情況下，再配合拜登政府持續
推出財政刺激方案，投資者普遍預期美國經濟今年將會有強勁增長，而通脹亦會明顯上升，可能
令聯儲局需要考慮縮表。今年議息沒有投票權的聖路易聯儲銀行行長布拉德接受訪問時承認，目
前美國的疫情仍然令人感到憂慮。他同時表示，要全國至少有四分三的人口接種了疫苗後，疫情
的危機才會結束，這亦將會是聯儲局討論縮減買債規模的必要條件。

布拉德似乎暫時是首名地區性聯儲銀行行長，提及把疫苗接種率與縮表一事掛鈎。因此，未來除
了要留意就業及通脹數據外，亦要留意美國的疫苗接種率是否持續上升及速度會否加快。預料美
匯指數短期在９１﹒８至９２﹒６之間上落。本星期要留意聯儲局主席鮑威爾周四凌晨的講話，
與及聯儲局公布褐皮書。

紐西蘭企業首季信心下降
民間智庫紐西蘭經濟研究所今早公布，當地首季企業信心下跌。同時，有一項針對房地產中介調
查顯示，出席房屋開放日及拍賣的投資者減少。有關的調查顯示，有大約一成的受訪者計劃減少
購買投資性房屋的開支。留意，這是購買投資性房屋的開支，而非進行投資。雖然預期紐西蘭央
行將會維持寬鬆貨幣政策，但預料樓市下半年可能放緩，特別是近期紐西蘭政府已經推出打壓樓
市的措施，而且可能有進一步的行動。要留意在同一個調查顯示，紐西蘭消費者的消費意欲有放
緩的跡象，未來數月增加消費開支的比率，較上次的調查減少大約一半。因此，預料紐元兌美元
未來仍反覆偏軟。目前的阻力及支持位分別在７０﹒６美仙及６９﹒４美仙。
《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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