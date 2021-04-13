【數據解讀】光大銀行：３月金融數據好壞參半，相比１９年仍寬鬆

《經濟通通訊社１３日專訊》人行公布３月新增貸款２﹒７３萬億元（人民幣．下同），高

於預期；當月末Ｍ２同比增長９﹒４％，略低預期。３月社會融資規模增量為３﹒３４萬億元稍

低預期，比去年同期少１﹒８４萬億元。

光大銀行金融市場部分析師周茂華分析指，３月金融數據表現好壞參半。結合２０１９年數

據看，今年３月金融數據並不弱，顯示國內貨幣信貸環境仍保持寬鬆。

其中，３月居民新增貸款穩步增長，企業新增中長期貸款增長強勁，顯示國內需求在穩步恢

復中；從社融結構看，３月企業債券發行盡管較２月有所改善，但整體表現相對弱，這很大程度

與市場利率中樞抬升與市場對企業違約風險擔憂，制約企業債券發行。

周茂華表示，目前Ｍ２同比在９％－１０％區間，基本面與今年名義ＧＤＰ增速基本匹配；

同時，結合一季度國內企業貸款需求保持強勁，顯示目前利率水平處於合理水平；整體看，目前

貨幣政策保持適度，並無調整的緊逼性。

目前在國內政策不轉彎的情況下，防範大宗商品上漲潛在風險，國內除了疏通物流運輸、保

障商品供給外，金融政策方面，需要防範貨幣信貸資金脫實向虛、通過市場化手段抑制商品和房

地產投機炒作，尤其是強化結構性樓市調控政策。（ｌｃ）

