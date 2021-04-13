【加碼調控】人行回應騙經營貸炒房：一經發現依合同追回貸款

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》就經營貸違規流入樓市問題，人民銀行市

場司鄒瀾在１２日發布會表示，在部分房價上漲預期較強、炒作氛圍較濃的熱點城市，出現了騙

取銀行經營貸實際用於購房的現象，甚至有些還涉及有組織的違法活動。如果不能及時得到遏制

，不僅會影響房地產調控政策的實施效果，而且會擠佔支持實體經濟特別是小微企業發展的信貸

資源。對於發現的這些因為作假騙取貸款的，需要依法依合同追回貸款。當然，涉及到購房人由

於是受不法機構和人員的蠱惑、欺騙，通過作假的行為獲得了貸款被銀行追回造成損失的，可以

向相關部門、法院主張自己的權利。

他指出，前一段時間深圳、廣州、上海、北京等地方，金融監管部門已經要求銀行對這個問

題進行了自查，個別城市還在一定範圍組織了監管檢查，初步已經摸清了典型案例的典型做法和

關鍵的違法環節。深圳市七部門聯合對外發布了通告，對舉報提及的線索要進行進一步深入的聯

合調查。這種調查是非常有必要的，人行會持續地跟蹤和關注相關調查的進展和最後的處理情況

。

他並表示，在解決這一問題的過程中，也希望商業銀行不要因為這一問題影響到對小微企業

的金融服務質量。對於經過必要的、正常的核查程序，確實是因為違法違規活動和銀行工作人員

無法立即識別的問題，應該也是在銀行的基層員工和基層行的盡職免責範圍之內。

