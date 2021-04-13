  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/04/2021 08:50

【加碼調控】人行回應騙經營貸炒房：一經發現依合同追回貸款

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》就經營貸違規流入樓市問題，人民銀行市
場司鄒瀾在１２日發布會表示，在部分房價上漲預期較強、炒作氛圍較濃的熱點城市，出現了騙
取銀行經營貸實際用於購房的現象，甚至有些還涉及有組織的違法活動。如果不能及時得到遏制
，不僅會影響房地產調控政策的實施效果，而且會擠佔支持實體經濟特別是小微企業發展的信貸
資源。對於發現的這些因為作假騙取貸款的，需要依法依合同追回貸款。當然，涉及到購房人由
於是受不法機構和人員的蠱惑、欺騙，通過作假的行為獲得了貸款被銀行追回造成損失的，可以
向相關部門、法院主張自己的權利。
　　他指出，前一段時間深圳、廣州、上海、北京等地方，金融監管部門已經要求銀行對這個問
題進行了自查，個別城市還在一定範圍組織了監管檢查，初步已經摸清了典型案例的典型做法和
關鍵的違法環節。深圳市七部門聯合對外發布了通告，對舉報提及的線索要進行進一步深入的聯
合調查。這種調查是非常有必要的，人行會持續地跟蹤和關注相關調查的進展和最後的處理情況

　　他並表示，在解決這一問題的過程中，也希望商業銀行不要因為這一問題影響到對小微企業
的金融服務質量。對於經過必要的、正常的核查程序，確實是因為違法違規活動和銀行工作人員
無法立即識別的問題，應該也是在銀行的基層員工和基層行的盡職免責範圍之內。

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事12/04/2021
《神州經脈》M2及社融增速遜預期　阿里接罰單　滬指險穿三千四
財經熱話12/04/2021
【反壟斷】阿里罰單落地市場憂慮消除？一文看清大行點睇
財經熱話12/04/2021
【反壟斷】阿里逆市炒上　連敬涵:市場過於情緒化　懲罰料未出盡
FOCUS12/04/2021
【FOCUS】阿里「認罰」股價勁彈　精英內捲更添遐想
財經熱話12/04/2021
【反壟斷】違壟斷法被罰182億人幣　阿里擬降電商平台商戶進入壁壘
市場動向12/04/2021
有危就有機！工商鋪業主應如何善用資產獲得新資金開拓商機？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金