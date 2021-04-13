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13/04/2021 08:52

【數字人幣】人行：去年增６地區測試數字人幣，無正式推出時間表

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行宏觀審慎管理局局長李斌表示，２０１９年底數字人
民幣相繼在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景啟動試點測試，到２０２０年１０月
增加了上海、海南、長沙、西安、青島、大連６個試點測試地區。目前數字人民幣試點範圍有序
擴大，應用場景逐步豐富。數字人民幣試點測試的參與人數、筆數、兌換金額總體較小，使用場
景覆蓋生活繳費、餐飲服務、交通出行、購物消費等多個領域。目前數字人民幣總體處於試點測
試階段，正式推出還沒有時間表。（ａｃ）

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