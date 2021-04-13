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13/04/2021 10:51

【大國博弈】日本擬排核污水，中國外交部：做法極其不負責任

　　《經濟通通訊社１３日專訊》日本政府今日在召開內閣會議後正式宣布，決定將福島核電站
約１２５萬噸核污水稀釋後排出大海，有關工作將在約兩年內開始。在北京，外交部發言人發表
談話指，作為日本近鄰和利益攸關方，中方對此表示嚴重關切。日方在未窮盡安全處置手段的情
況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處
置福島核電站事故核廢水，這種做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人
民切身利益。
　　發言人指出，福島核事故是迄今全球發生的最嚴重核事故之一，造成大量放射性物質洩漏，
對海洋環境、食品安全和人類健康產生了深遠影響。中方強烈敦促日方認清自身責任，秉持科學
態度，履行國際義務，對國際社會、周邊國家以及本國國民的嚴重關切作出應有回應。重新審視
福島核電站核廢水處置問題，在同各利益攸關國家和國際原子能機構充分協商並達成一致前，不
得擅自啟動排海。中方將繼續同國際社會一道密切關注事態發展，並保留作出進一步反應的權利


＊美國務院：日方決定符合全球公認核安全標準＊
　
　　美國國務院發聲明指，美國意識到，日本政府研究了與福島第一核電站現場儲存的處理水管
理相關的幾種方案。面對這一獨特和具有挑戰性的局勢，日本權衡了各種選擇和影響，認為有關
決定透明，並似乎採用了一種符合全球公認的核安全標準的方案。美國期待日本政府繼續協調和
溝通，監測這一方案的有效性。（ａｃ）

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