《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒引述「企查查」資料顯示，北京理想汽車有限公司在近
日成立，法定代表人為理想汽車總裁沈亞楠，註冊資本１０億元人民幣，由Ｌｅａｄｉｎｇ
Ｉｄｅａｌ ＨＫ Ｌｉｍｉｔｅｄ全資控股。公司經營範圍包括製造新能源智能汽車整車；製
造新能源智能汽車改裝汽車、新能源汽車移動充電車、集裝箱自卸式新能源接駁車；製造新能源
智能汽車動力總成系統等。（ａｃ）
13/04/2021 15:43
【中概焦點】理想汽車關聯企業在北京成立公司，註冊資本十億人幣
《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒引述「企查查」資料顯示，北京理想汽車有限公司在近
日成立，法定代表人為理想汽車總裁沈亞楠，註冊資本１０億元人民幣，由Ｌｅａｄｉｎｇ
Ｉｄｅａｌ ＨＫ Ｌｉｍｉｔｅｄ全資控股。公司經營範圍包括製造新能源智能汽車整車；製
造新能源智能汽車改裝汽車、新能源汽車移動充電車、集裝箱自卸式新能源接駁車；製造新能源
智能汽車動力總成系統等。（ａｃ）
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